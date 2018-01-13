Попытка воссоединить Арцах с Арменией была предпринята еще в 1965 году

В этом году 20 февраля исполнится 30 лет с начала Арцахского движения. В феврале 1988 года начался процесс, результатом которого стала сегодняшняя государственность Арцаха. Однако превратить в практические шаги насущную потребность воссоединения с Арменией в 1988 году была не первой попыткой арцахских армян. Протест, поднятый в июне 1965 года, остался в истории Арцаха под названием «письма тринадцати». Тогда интеллигенция области обратилась в Москву с письмом, под которым подписались тринадцать руководящих работников различных сфер.

О событиях тех дней в беседе с Aravot.am рассказал соавтор письма, писатель, публицист Максим Ованнисян (другие уже ушли из жизни). «Все начиналось так. В коридоре Союза писателей в здании областного совета я повстречал Лазаря Гаспаряна, который показал директивы очередной пятилетки области, где была отражена дискриминационная политика Азербайджана в отношении Карабаха. Здесь и родилась мысль – обратиться с письмом к ЦК КПСС, Верховному Совету и Совету министров СССР, представив тяжелое состояние области и считая в сложившейся ситуации правильным решением присоединение к Армении. Вместе со всем этим, мы также осознавали, какие могли быть последствия», – вспоминает он.

Максим Ованнисян подчеркнул, что подписаться под письмом предлагалось многим. Однако не все верили в возможность выхода из состава Азербайджана, а остальные, по его словам, наверное, не хотели ставить под угрозу свою карьеру: «Помню также, когда мы предложили подписаться главному редактору областной газеты «Советакан Карабах» Лазарю Гаспаряну, он прочитал и после подписания сказал: «Я подписался не только под этим письмом, но и под приказом о моем увольнении».

Затем, в качестве ответа, из Москвы пообещали направить комиссию для ознакомления с ситуацией на месте. Приехали члены комиссии, их сопровождали назначенные из Баку лица, которые доложили в ЦК, что руководство Азербайджана исправит все упущения и недостатки. «После этого в нашем отношении началась череда притеснений и преследований. Подписавшиеся под письмом подверглись партийным взысканиям, были смещены с должностей. Часть вообще лишилась возможности работать в области, некоторые уехали в Армению, а оставшиеся в Карабахе навсегда остались в центре внимания спецслужб. И вот таким образом, это уже послужило основанием для национального пробуждения в 1988 году и начала необратимой борьбы», – подвел итог сказанному Максим Ованнисян.

Давид АБАГЯН