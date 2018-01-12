Фейсбук будет отдавать приоритет постам друзей и родственников, а не СМИ

Социальная сеть «Фейсбук» в ближайшие дни начнет в приоритетном порядке показывать в ленте те посты, с которыми взаимодействовали лично знакомые пользователям люди, в ущерб контенту, размещенному СМИ, коммерческими компаниями и брендами, объявил в пятницу глава компании Марк Цукерберг. Об этом сообщает ВВС.

Он объяснил это желанием вызывать у пользователей позитивные ощущения от посещения соцсети.

«Мы ощущаем на себе ответственность за то, чтобы наши сервисы были не просто приятны в использовании, но и полезны для благополучия людей», — написал Цукерберг в своем аккаунте в «Фейсбуке».

One of our big focus areas for 2018 is making sure the time we all spend on Facebook is time well spent.We built… Posted by Mark Zuckerberg on Donnerstag, 11. Januar 2018

Он сослался на исследования, свидетельствующие, что «когда мы используем социальные сети для связи с людьми, которые нам небезразличны, это улучшает наше благополучие. Мы чувствует себя более включенными и менее одинокими».

В то же время, «пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавны или информативны, не столь полезно», отметил Цукерберг.

Изменения произойдут в течение ближайших нескольких недель.

«Я ожидаю, что после этих изменений люди будут проводить меньше времени в «Фейсбуке», и менее часто реагировать на сообщения», — добавил Цукерберг.

Он также пообещал защитить «Фейсбук» от того, чтобы им воспользовались какие-то государственные структуры.

«Несомненно, это важная перемена», — говорит Лора Хазард Оуэн из Гарвардского университета.

«Это особенно отразится на СМИ, так как теперь в нашей ленте будет появляться гораздо меньше новостей», — говорит она.

Вместе с тем, добавляет Оуэн, «Фейсбук» пока не прояснил, какие именно дискуссии его алгоритм будет считать приоритетными.

Вполне может быть, что наиболее спорные посты будут вызывать самые горячие дебаты и попадать в ленту в приоритетном порядке, считает она.

Facebook неоднократно менял алгоритм, наполняющий ленту пользователей. Во время президентской кампании в США в 2016 году обнаружилось, что алгоритм (и люди, его настраивающие) отдает заметное предпочтение лево-либеральным публикациям.

В конце кампании и на протяжении следующего года было замечено, что «Фейсбук» стал важнейшим каналом распространения дезинформации. Проведенные исследования указывали, что часть фейков распространялась просто ради рекламы, но часть исходилаот российских «фабрик троллей».

Дейв Ли

Североамериканский корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

В каком-то смысле Facebook возвращается к своим корням, распространяя посты и деятельности и мыслях ваших друзей, а не новостные истории, которыми они решили поделиться.

В первый раз Марк Цукерберг противоречит одному из своих основных принципов: любые изменения в этой соцсети должны увеличивать участие пользователей.

Но 2017 оказался сложным для компании, и Цукерберг, видимо, понял, что после скандала вокруг фейковых новостей, и, учитывая тот факт, что «Фейсбук» набит заголовками-приманками, не всякое увеличение активности пользователей идет компании на пользу.

Оказавшись перед необходимостью как-то модерировать контент, Цукерберг, судя по всему, решил, что быть во главе абсолютно свободного канала для любых новостей не стоит свеч.

Это может оказаться плохой новостью для прессы, так как она получает значительную часть трафика из «Фейсбука». С падением трафика многие популярные сайты могут просто закрыться.

На этих изменениях Facebook потеряет деньги. Еще в прошлом году Цукерберг предупреждал инвесторов, что борьба с фейковыми новостями отразится на финансах компании. Пока еще не ясно, во сколько обойдется эта инициатива.

Фото — ВВС