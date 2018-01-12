Дом убитой семьи Аветисянов в Гюмри обветшал: видео, фоторяд

Сегодня исполняется три года после убийства семи членов семьи Аветисянов, проживавших в доме 188 по улице Мясникяна в квартале Арцах в Гюмри.

Родственники Аветисяна сегодня с плачем открыли двери запертого на замок дома. Несмотря на то, что из комнат убраны окровавленные кровати, отмыты следы крови, однако пройти внутрь невозможно. Пол прогнил, и по нему ходить невозможно, каждый шаг грозит опасностью сломать ногу и руку. Входящего встречают написанное на английском разноцветными буквами поздравление – «Счастливого Рождества», в гостиной фотографии семерых убитых членов семьи, взор которых направлен на развешенные на противоположной стене цветные картонные фигурки Деда Мороза и Снегурочки и новогоднее поздравление.

Сестры хозяйки дома – Асмик Аветисян, Рита Петросян и Джульета Джалалян, которые после убийства своей сестры покинули Армению, вернулись на годовщину смерти и очень расстроены тем, что дом находится в полуразрушенном состоянии. «В следующем году, когда мы придем, этот дом совсем развалится, и некуда будет прийти. Приедем, постоим на улице и уедем? Хотя бы пол отремонтировали на средства мэрии, в конце концов, у нас же есть мэр», – говорит расстроенно Рита Петросян.

Родственники Аветисяна убеждены, что солдат 102-й военной базы Валерий Пермяков совершил убийство не в одиночку, а может и не он сделал это. Для них мотивы убийства до сих пор неизвестны.