В Турции вышла в свет книга турецкого писателя о Геноциде армян

Турецкий писатель Мурат Аташ описал один из эпизодов Геноцида армян, который был опубликован стамбульским издательством «Арас» под названием «Армине: высылка горы Чорак». К теме обратился сайт турецкой газеты «Хюрриет», представив интервью с Аташем.

Повествование начинается так: «В августовскую жару на село спустилась тьма, вселившая в сердца людей ужас. В один миг окаменел весь мир, прекратилось пение птиц, замолкли сверчки. Все живое скрылось в своих норах». Первое предложение уже подсказывает, что книга поведет своего читателя по следам тяжелого и вынужденного путешествия.

Путешествие, которое по своей жестокости оказалось неожиданным как для армян, так и для их вековых соседей турок. Это история о погибшем в боях за Сарикамыш Мигране, его матери и отце – скончавшейся на пути изгнания Манушак, брошенном в тюрьму Арпиаре, деде Миграна – эфенди Галипе. Это повествование о трагедии через историю любви Армине и Дживана.

«Книга переносит читателя в другие времена, когда, как говорил эфенди Карапет, «плакало солнце». Весь смысл этого выражения Армине осознает на пути изгнания в 1915 году, когда видит тела скончавшихся от жажды, тела изнасилованных разбойничьими бандами молодых девушек, и ставшая очевидцем всех зол человечества и словно ребенок, повзрослевший в одну ночь, восклицает: «Солнце плачет». Плачут горы, плачут ущелья», – пишет «Хюрриет».

Коснувшись вопроса, почему он решил написать книгу о Геноциде армян, Аташ рассказывает: «Все началось с того времени, когда в школьные годы преподаватель поставил мне ноль за задание на тему «Переселение армян». Тогда источники были ограничены. Только в национальной библиотеке провинции Сивас я смог найти 60-70-страничную книгу. И к уроку подготовился, имея под рукой только эти ограниченные «требования». Никогда не забуду последнее предложение, которое произнес в классе после представления материала. Я сказал: «Виноваты были и армяне, и Османская империя». Думаю, учителя рассердило то, что я вышел за рамки официального и холодного подхода, которым руководствуется история, пренебрегая человеком. Именно этот «ноль» и стимулировал и усилил мой интерес к теме».

После этого Аташ изучил множество книг и документов, выслушал свидетельства пожилых людей, записывал их. Позднее, когда он перестал работать в газете, начал использовать свободное время для письменного изложения той истории, которая сформировалась в его мыслях в результате изучения всех этих источников.

«Армине, которую звали «Эмине», «другая мы». Я не говорю это как представитель этой или той стороны. Этим я не имею в виду только турок или армян. Армине – та же курдиянка, лазка, арабка, черкешенка, грузинка или кто-то другой. Ведь наши культуры так схожи. Схожи наши культуры, счастье, боль, гнев, любовь и вражда или предубеждения. И я уверен, что если мы сломаем эти предубеждения, то сможем способствовать тому, чтобы более здоровым взглядом смотреть в будущее», — отмечает автор.

Источник – Ermenihaber.am