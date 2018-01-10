Скандал в Футбольной федерации Армении: президент ФФА Рубен Айрапетян обратился в правоохранительные органы

По информации SHAMSHYAN.com, 9 января решением председателя СК Армении Агвана Овсепяна следственное управление Лорийского марза Следственного комитета начало предварительное расследование по заявлению президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Как сообщает фотожурналист Гагик Шамшян, Айрапетян сообщил правоохранительным органам, что 20 ноября 2017 года состоялся матч «Ванадзор» – ФК «Эребуни» футбольного первенства первой лиги 2017-2018 годов. Он закончился со счетом 5:0. Президент Федерации футбола также сообщил, что УЕФА подготовил отчет о договорном матче, в котором эксперты проанализировали всю игру и сделанные на нее ставки.

На основании всего этого возникли подозрения, что не исключено, что с целью повлиять на результаты соревнований или турниров организаторам и участникам игры предложены и получены взятки или поступило такое предложение и получено согласие со стороны последних.

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