Президент Болгарии Румен Радев посетит Армению с государственным визитом: посол Болгарии

«Болгаро-армянские отношения развиваются на прочной основе и имеют богатые традиции. Причиной тому служат многолетние связи и культурная близость между двумя народами, сходство традиций и исторические судьбы. Отношения «скреплены» наличием армянской общины в Болгарии, которая является живым мостом, связующим звеном между двумя нашими народами. Естественным приоритетом в наших двусторонних отношениях является политический диалог на высоком и высшем уровне», — заявила в эксклюзивном интервью Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоркова-Каймактчиева.

«В данной области в текущем году мы начали готовиться к знаковому событию – государственному визиту Президента Болгарии Румена Радева, который посетит Армению в начале 2018 года по приглашению Президента Сержа Саргсяна. Дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества имеет ключевое значение в укреплении двусторонних отношений. Важен приоритет и связи в сфере культуры и образования, которые динамично развиваются», — отметила госпожа посол.

Полностью интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Республике Армения, Ее Превосходительства госпожи Марии Павловой Цоцорковой-Каймактчиевой журналисту Эмме Габриелян читайте в печатном номере газеты «Аравот» от 10.01.2018г