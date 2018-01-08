Столица Ирана будет иметь свой Гайд-парк (Hyde Park): решение мэрии Тегерана

Мэрия Тегерана вчера в ускоренном порядке ратифицировала проект решения, по которому для проведения акций протеста выделяется специальное место.

В Тегеранской мэрии большинство составляют реформисты-сторонники президента Роухани, а возглавляет мэрию Мохсен – сын скончавшегося политика Рафсанджани.

Власти Ирана пытаются перевести справедливые акции протеста недовольной массы страны в цивилизованную плоскость: основную массу протестантов составляют рабочие, безработные, семьи заключенных, пенсионеры, учителя и обманутые дольщики.

Против решения проголосовали составляющие меньшинство радикалы, а Рафсанджани-младший во время голосования предпочел не находиться в зале, чтобы его родственники не стали мишенью для критики.

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Фото — из страницы Тиграна ДАВТЯНА