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19:36 | Январь 6 2018

Погиб 56-летний мужчина в Иджеване: обстоятельства выясняются

Погиб 56-летний мужчина в Иджеване: обстоятельства выясняются

Сегодня 6 января 56-летний житель Иджевана погиб в прилегающих к городу горах.

Два брата, а по некоторым сведениям еще и сын одного из них, отправились на поиски заблудившейся лошади. Один из братьев был вооружен охотничьим ружьем.

Брат сообщил, что раздался выстрел, от которого погиб другой. Возможно, что братья охотились. На месте происшествия побывали иджеванские полицейские, начальник следственного управления по марзу Тавуш СК Армении Анна Манташян, судебный медик.

Пуля находится в теле иджеванца, и история прояснится заключением судмедэксперта.

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Рубрики: Происшествия, Регионы

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