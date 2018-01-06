Католикос Гарегин Второй: Пусть добрыми плодами преданных Отечеству и нации деяний станет сильной наша Родина

Верховный Патриарх и Католикос всех армян, Его Святейшество Гарегин Второй направил послание по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Господа нашего Иисуса Христа.

Текст послания публикует пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, aминь!

«Христос родился и нам явился, Вам и нам благая весть!»

Возлюбленные благочестивые верующие! В дивный день праздника Святого Рождества и Богоявления взор нашей души светом Вифлеемской звезды обращается к яслям, где родился Единородный Сын Божий и пришел в мир ради нашего спасения. Сегодня, собравшись в церквях, мы восславляем новорожденного Спасителя, прославляем небесного Царя, говоря: «Слава дивному рождеству Твоему, Господь!».

В свершении времен Христос явился в мир. В Святом Рождестве Спасителя мы видим таинство величайшей божественной любви к нам и опеки. Рождеством Спасителя Бог облекся плотью, будучи бесконечным, добровольно взял на Себя ограниченность, незамучимый с покорностью принял страдания и распятие, дабы люди удостоились дара спасения, стали усыновленными чадами Божьими и унаследовали Царство Небесное. Сын Божий вочеловечился, прожил и действовал среди людей, засвидетельствовав, что Бог – их небесный Отец, Который проявляет Свою любовь, опеку и попечение о человечестве немыслимой жертвой, на что указывает любимый ученик Христа Иоанн: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Дорогие! Противные Богу действия, однако, продолжают сотрясать, отягощать заботами и тревогами жизнь человечества. Несмотря на огромный научный и технический прогресс, человечество колеблется перед выбором между добром и злом, жизнью и смертью. В нашем веке беспрецедентного экономического роста миллионы людей все еще живут в голоде и нищете. В эпоху защиты прав человека попираются права народов и людей. В наши дни диалога многие люди становятся жертвами нетерпимости, религиозной ненависти, терроризма, подвергаются различным видам насилия. В эти времена борьбы за мир сотни тысяч людей платят жизнью за использование оружия и гонку вооружений. Оборачиваются бедствием для общества и семьи распространение наркотиков, злоупотребление алкоголем и другие пристрастия, поддаваясь которым люди становятся неспособными организовать собственную жизнь, а некоторые, в крайнем отчаянии, прибегают к самоубийству.

Испытания, нарушающие мирный ход человечества, тревожат также жизнь нашей страны и распростертого по миру народа. На Родине наш народ в условиях блокады и неустойчивого мира борется во имя созидания благоденствия и защиты своих прав, драгоценной жизнью своих чад обеспечивая безопасность страны. Наряду с достижениями, достигнутыми непреклонной волею и преданностью нашего народа, перед нашей страной все еще стоят проблемы безработицы, нищеты, требуются постоянные усилия по укреплению уверенности в грядущем дне, веры в справедливость, для преодоления социальных, экономических и других актуальных в отечественной и национальной жизни вызовов.

Дорогие! В убогих яслях, в лишениях родился наш Господь, чтобы мы с упованием на Него побороли нужду и трудности. Он был почитаем богатыми волхвами, дабы имущие использовали свое состояние для добрых и богоугодных деяний. Волхвы поклонились Ему, чтобы все люди с простосердечностью преклонились перед Господом и удостоились принесенных Им даров. Мы наслаждаемся засвидетельствованной вочеловечением Христовым постоянной опекой Божьей, когда наша вера – это жизнь и дело, когда Святое Рождество Спасителя не становится лишь историей и вспоминанием, лишь празднеством и торжеством, а переживанием, вдохновением, величайшим таинством. Этим пониманием празднование Святого Рождества, наши молитвы и мольба раскрывают перед нами неиссякаемый источник благодати, даруют радость славословия Бога вместе с небесными жителями, наполняют жизнь божественным присутствием, семьи – небесной любовью и дарами, землю и человечество – благовествуемыми ангелами миром и благоволением.

Возлюбленные благочестивые верующие, в этот наполненный ниспосланными с небес дарами день передаем наше Патриаршее пожелание и наставление, дабы в начавшемся Рождеством Христовым новом творении мы обновились, стали освободившимися от грехов созданиями.

Приняв младенца Иисуса в наши сердца, сохраним твердой нашу веру, благочестивую жизнь, чтобы всегда могли наслаждаться Божьим попечением и бесконечной любовью. Знание и соблюдение заповедей Христовых, чистота сердца, покорность души, братолюбие и милость – те важные дары, которые Бог с радостью примет вместо принесенных волхвами золота, ладана и смирны, в качестве угодных Младенцу Иисусу подарков. Именно с этим духом и верой в то, что воистину принесем пользу нашей родной стране, находящимся в нужде нашим братьям и сестрам, мы сможем бесстрашно защитить рубежи Отечества, упрочить единство нашего почитающего Христа народа и поспособствовать свершению наших национальных чаяний, победе справедливых прав нашего народа.

С этим пожеланием приветствуем глав иерархических престолов нашей Апостольской Святой Церкви: Католикоса Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арама Первого, Блаженнейшего Патриарха Иерусалима Архиепископа Нурхана Манукяна, Местоблюстителя Патриаршего Престола Константинопольского Архиепископа Гарегина Бекчяна, духовенство нашей Святой Церкви. С радостным благовестием Святого Рождества шлем наши приветствия предстоятелям сестринских Церквей. С Патриаршим благословением приветствуем и приносим наши добрые пожелания присутствующим на Божественной Литургии Председателю Национального Собрания Республики Армения, Первой леди Армении, шлем приветствия Президенту Республики Армения господину Сержу Саргсяну и Президенту Республики Арцах господину Бако Саакяну, государственным мужам нашей страны, представителям аккредитованных в Армении дипломатических миссий.

Приносим Нашу Патриаршую любовь, благословение и добрые пожелания всему Нашему верующему народу. Возносим молитву Господу нашему Иисусу Христу, чтобы дары дивного Рождества Его распростерлись по всему миру, народы жили согласно ангельскому назиданию Святого Рождества о мире и солидарности, воцарился незыблемый мир на нашей Родине, процветание и благоденствие – в жизни рассеянного по миру нашего народа. Пусть добрыми плодами преданных Отечеству и нации деяний станет сильной наша Родина, остается процветающей наша Святая Церковь, и мы будем достойны данного нам Господом дара спасения и вечной жизни ныне и присно и во веки. Аминь.

Христос родился и нам явился!

Вам и нам благая весть!»