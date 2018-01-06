Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2017 года на Android

Эксперты портала 4PDA составили рейтинг лучших смартфонов на операционной системе Android. Лидером среди флагманских моделей стал Samsung Galaxy S8. Об этом сообщается на сайте телеканала «Дождь».

«Оплата смартфоном работает даже на старых терминалах без NFC. Интеллектуальный помощник Bixby объединяет преимущества всех конкурирующих ассистентов: переводит на другие языки, распознает объекты на фото, ищет ответы в Интернете», — объяснили выбор эксперты.

Среди других флагманских моделей были проанализированы LG V30+ и Sony XZ1.

Лучшим смартфоном среднего класса стал Honor 9. Эксперты отбирали телефоны из ценового диапазона до 25 тысяч рублей. Среди категории до 12 тысяч рублей лучшим стал Xiaomi Redmi Note 4X.

Самым мощным Android-смартфоном назвали OnePlus 5. Лучшая фотокамера оказалась у Huawei Mate 10 Pro. Самым защищенным смартфоном стал AGM X2.

Эксперты также выбрали самый музыкальный смартфон — им стал LG V30+. Самым компактным оказался Sony Xperia XZ1 Compact с диагональю 4,6 дюйма.

Ранее аналогичный рейтинг смартфонов на базе Android назвали эксперты портала Android Authority. На первом месте оказалась модель Huawei Mate 10 Pro, который обошел Galaxy Note 8. На третьем месте оказался OnePlus 5T, на четвертом — Nokia 8. В первую десятку также вошли LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

При составления рейтинга учитывалось в том числе качество дисплея, батареи, камер, аудиосистем и соотношение цены и качества. По каждому критерию победитель получал 10 баллов, следующий по уровню смартфон — 9 и так далее. Всего учитывалась оценка гаджетов по сотне критериев и результаты более сорока тестов.

Huawei Mate 10 Pro был представлен в октябре 2017 года в Мюнхене. Презентацию провел генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю.

Фото — портала 4PDA