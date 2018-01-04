«Это попытка ослабить роль Ирана не только в Сирии, но и в регионе»: Рубен Сафрастян

Востоковед и тюрколог, профессор Рубен Сафрастян, комментируя последние события в Иране, в беседе с Aravot.am выразил мнение, что тем самым совершается попытка ослабить роль Ирана не только в Сирии, но и в регионе.

«Если смотрим на происходящие в Иране события с региональной точки зрения, то необходимо учитывать то обстоятельство, что в Сирии завершился этап военных действий и начался второй — этап дипломатической борьбы, который, по моему мнению, со временем становится все более важным. И в этой дипломатической борьбе, конечно, у Ирана много чего есть сказать. Он довольно усилил свои позиции также в сирийском регионе, и неслучайно, что события в Иране возникли именно в это время, в переломный период», — сказал господин Сафрастян.

Он считает, что судьба Ближнего Востока решается в Сирии и связана с тем, как сложатся дипломатические отношения в Сирии. По словам Рубена Сафрастяна, «таким образом, я полагаю, что совершается попытка ослабить позицию Ирана не только в этой дипломатической переговорной борьбе, но и вообще в регионе, поскольку роль Ирана в последнее время в регионе усилилась. И не только в связи с Сирией, но и с событиями, происходящими в Ираке. И вообще, усилился шиитский фактор в регионе, и эти события, которые, я убежден, имеют также геополитический подтекст, имеют целью ослабить влияние Ирана в регионе и в Сирии в частности».