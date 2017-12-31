Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие: BBC

Русская служба ВВС. В интернете появились видеокадры, свидетельствующие о том, что на третий день антиправительственных демонстраций в Иране некоторые протесты вылились в беспорядки и сопровождались насилием.

Два демонстранта в Доруде, городе на западе Ирана, получили огнестрельные ранения. Это следует из видеозаписи, опубликованной в соцсетях и верифицированной Персидской службой Би-би-си.

Поступают также сообщения о том, что эти два демонстранта скончались. Большинство сообщений о происходящем в Иране в последние сутки появляются в соцсетях, и проверить их достоверность очень сложно.

На видео, запечатлевших протесты в других частях страны, видно, как демонстранты поджигают полицейские автомашины. Сообщается о нападениях на правительственные здания.

В городе Абхар на севере страны демонстранты подожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж — иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

В столице страны Тегеране, как сообщает Персидская служба Би-би-си, большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.

В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.

Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.

Десятки арестованы

Правительство Ирана призвало граждан страны не принимать участия в «незаконных митингах». Несмотря на это, антиправительственные протесты в субботу вновь прошли в нескольких городах страны.

В ходе трехдневных протестов против коррупции и падения уровня жизни в Иране были арестованы десятки человек.

Министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли призвал людей не участвовать в митингах, поскольку, по его словам, «они создадут проблемы для самих себя и других граждан».

Иранские власти обвиняют в разжигании протестных настроений неких «контрреволюционеров» и иностранных агентов.

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирана о том, что мир следит за их реакцией на протесты. МИД Ирана назвал комментарии Вашингтона оппортунистскими и лживыми.

Между тем в субботу на митинги вышли тысячи проправительственных демонстрантов. Эти официальные митинги были организованы еще до начала антиправительственных протестов, чтобы отметить восьмую годовщину подавления крупных демонстраций протеста 2009 года в Иране.

Власти в растерянности

Корреспондент Персидской службы Би-би-си Касра Наджи:

На размещенных в социальных сетях видеороликах видно, как демонстранты выкрикивают лозунги, требующие отставки верховного лидера Ирана и клерикального режима.

На третий день протесты прошли лишь в нескольких километрах от того места, где тысячи человек собрались на проправительственный митинг в поддержку верховного лидера страны. Власти надеются, что эти митинги, спонсируемые правительством, послужат демонстрацией силы сторонников верховного аятоллы Али Хаменеи.

Государственное телевидение — бастион исламских традиционалистов в Иране — сообщает об огромном количестве участников проправительственных демонстраций.

Власти были захвачены врасплох антиправительственными протестами, которые, по их словам, являются незаконными. Власти предупреждают, что нарушения закона будут пресекаться жестко. Но они признают, что в стране широко распространено недовольство, и что связано оно не только с ростом цен.

Как начались протесты?

Протесты начались в четверг в Мешхеде, на северо-востоке Ирана.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу высоких цен, и направили свой гнев против президента Хасана Рухани. Пятьдесят два человека были арестованы за скандирование антиправительственных лозунгов.

В пятницу протесты распространились по крайней мере на шесть других городов.

В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Некоторые протесты вылились в более широкие демонстрации против властей с призывами освободить политических заключенных и положить конец избиениям демонстрантов полицейскими.

Протесты стали самой крупной демонстрацией общественного инакомыслия с времени масштабных шествий в поддержку реформ в 2009 году.

Общее число митингующих варьировалось от нескольких десятков человек в одних местах до нескольких тысяч в других, но массовых масштабов протеста не наблюдается .

В видеозаписи, опубликованной в субботу в «Твиттере» на персидском языке, судя по всему, фигурируют студенты Тегеранского университета, призвавшие верховного аятоллу Али Хаменеи уйти в отставку.

Что говорят о протестах власти Ирана?

Первый вице-президент Эссхак Джахангири предположил, что за протестами стоят противники правительства, сообщает государственная телекомпания IRIB.

«Некоторые инциденты в стране в эти дни случаются под предлогом экономических проблем, но, похоже, за ними стоит кто-то еще. Они думают, что этим навредят правительству, но будут другие, кто оседлают волну», — заявил он.

Генерал-губернатор Тегерана предупредил, что с любыми подобными митингами будет жестко разбираться полиция.

Чиновники в Мешхеде утверждают, что протест был организован «контрреволюционными элементами», в то время как на иранском государственном Первом канале было сообщено, что «некоторые оппортунисты пытались осчастливить британские, американские и саудовские СМИ громкими лозунгами».

Однако в репортаже было отмечено, что экономические проблемы и трудности, которые испытывают люди, отрицать невозможно.

Что стоит за волнениями?

Первоначально протесты были направлены против тяжелой экономической ситуации и коррупции, но, похоже, постепенно переросли в политические.

Демонстранты скандировали лозунги, направленные не только против Рухани, но и Хаменеи, и клерикального правления в целом.

Протестующие выкрикивали: «Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами».

Протесты даже проводились в Куме, святом городе, где живут высокопоставленные священнослужители.

Люди также выражают гнев по поводу вмешательства Ирана в дела других стран.

В Мешхеде некоторые люди скандировали: «Не Газа, не Ливан, моя жизнь — Иран!», указывая на то, что власти уделяют больше внимания внешним, а не внутренним проблемам.

На видеозаписях, размещенных в интернете, слышно, как демонстранты скандируют: «Оставьте Сирию, подумайте о нас!»

Иран активно поддерживает правительство Башара Асада в Сирии.

Тегеран также обвиняют в поставках оружия мятежникам хуситам в Йемене, сражающимся с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Эти обвинения Иран отрицает.

Иран также является союзником сирийского шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

На снимке — толпа протестующих собралась у Тегеранского университета, где встретила сопротивление полиции (Фото — ВВС)