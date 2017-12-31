Канцлер Меркель призвала немцев к единению в 2018 году

Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем новогоднем обращении в субботу, 31 декабря, призвала жителей Германии к общественному единению.

В стране «уже давно не было столь различных мнений» по вопросам экономического развития, социальной политики и миграции, заявила Меркель. «Некоторые говорят даже о трещине, проходящей через наше общество», — добавила она. В связи с этим канцлер Германии пожелала, чтобы в Новом году немцы снова вспомнили, что их «объединяет в глубине души» и вновь проявляли большее уважение друг к другу в широком смысле слова, то есть «были внимательны, действительно прислушивались друг к другу и восстановили взаимопонимание».

Меркель также подчеркнула, что будущее ФРГ неразрывно связано с будущим Европы. По ее мнению, сохранение единства «27 европейских государств как сообщества» будет «решающим вопросом ближайших лет».

Ангела Меркель заверила, что в наступающем году постарается быстро сформировать стабильное правительство. «Мир нас ждать не будет», — отметила она. По мнению канцлера ФРГ, уже сейчас стране нужно создать предпосылки к тому, чтобы и через 10-15 лет в Германии жилось хорошо. В частности, Меркель указала на необходимость создания новых рабочих мест, инвестиций в науку и образование, развития информационных технологий, облегчения финансового бремени семей и создания одинаково достойных условий жизни в городах и деревнях.

Фото — Deutsche Welle