Трагическое ДТП в Грузии: есть погибшие

Новости-Армения. Трагическое ДТП произошло в ночь на воскресенье в Грузии.
Как сообщает МЧС Армении, 31-го декабря в 07:39 оперативный дежурный департамента по ЧС МВД Грузии сообщил, что в 02:10 в городе Тбилиси на участке под названием «Сухой мост» произошла авария.
Автобус марки Mercedes Neoplan, следовавший из России в Ереван, столкнулся с автомобилем марки Lada. Водитель и четыре пассажира «Лады» скончались.
«Армян среди погибших нет», — отмечается в сообщении.
Фото — Новости-Армения
Кажется надо писать, не армян среди погибших нет а граждан РА среди погибших нет!