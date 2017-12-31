Трагическое ДТП в Грузии: есть погибшие

Новости-Армения. Трагическое ДТП произошло в ночь на воскресенье в Грузии.

Как сообщает МЧС Армении, 31-го декабря в 07:39 оперативный дежурный департамента по ЧС МВД Грузии сообщил, что в 02:10 в городе Тбилиси на участке под названием «Сухой мост» произошла авария.

Автобус марки Mercedes Neoplan, следовавший из России в Ереван, столкнулся с автомобилем марки Lada. Водитель и четыре пассажира «Лады» скончались.

«Армян среди погибших нет», — отмечается в сообщении.

Фото — Новости-Армения