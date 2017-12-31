Что было и чего не было в 2017 году

Вот и завершается 2017-й год. Обобщая уходящий год, отметим некоторые важные события. Одним из важных политических событий 2017-го являются выборы Национального Собрания Армении. В будущем году Республика Армения, так сказать, перейдет к парламентскому правлению. Состоявшиеся в этом году выборы парламента и состав фракций, пожалуй, были важны именно этим, так как в будущем году главным должностным лицом и главой государства станет премьер-министр, которого изберет парламент.

В состоявшихся второго апреля уходящего года парламентских выборах участвовали девять политических сил, однако установленный порог преодолели и в парламенте оказались четыре политические силы. По результатам выборов РПА имеет в парламенте 58, блок «Царукян» – 31, блок «Елк» — 9, АРФД – 7 депутатов. Принявшие участие в выборах в НС РА, но не попавшие в парламент силы – это «Свободные демократы», «Армянское возрождение» – бывшая ПОЕ, блок «Конгресс-НПА», Компартия Армении, блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). Результаты этих выборов не признали и назвали сфальсифицированными блоки ОРО и «Конгресс-НПА». Последний обратился в Конституционный суд, но желаемого результата не добился.

«Гражданин наблюдатель» зарегистрировал многочисленные случаи выборных взяток и направляемого голосования. И, несмотря на то, что власти заявили, что эти выборы – шаг вперед, по сравнению с предыдущими выборами, в заключительном докладе ОБСЕ/БДИПЧ отмечено, что «информация о предвыборных взятках и давлении на избирателей бросили тень на ход парламентских выборов этого года».

Секретарь блока «Елк», объявившего себя оппозицией в парламенте, Эдмон Марукян по поводу легитимности власти сказал: «Невозможно однозначно говорить, что власть легитимна, и однозначно нельзя сказать, что она не легитимна. О ней можно сказать, что она частично легитимна. Что изменится от того, если все мы начнем заявлять, что она не легитимна? Что? Сейчас говорить, кто легитимен, а кто нет – поезд уже ушел». После этих важных выборов, оппозиция, особенно внепарламентская, словно исчерпала себя.

В политической жизни уходящего года важными событиями были и выборы Совета старейшин Еревана: мэр не поменялся, Ереваном вновь управляет Тарон Маргарян. В этом году в Совете старейшин Еревана появились новые фракции: «Елк» и «Еркир цирани». В этом году блок «Царукян» не принял участия в выборах Совета старейшин, а вот в предыдущем году «Процветающая Армения» обладала в нем достаточным количеством мандатов.

Другим важнейшим событием 2017 года стало подписание 24 ноября в Брюсселе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Важным событием в вопросе Карабахского конфликта была встреча Саргсян-Алиев, состоявшаяся 16 октября уходящего года в Женеве. Подробности переговоров не раскрыли общественности и на этот раз, в тайне остались также и договоренности, но встреча была важна, так как, «если не дут переговоры, то говорят пушки».

В судебно-правовой жизни этого года самым громким делом стал случай с ПЗРК «Игла», связанное с именем бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна. Согласно вердикту суда, Бабаян побудил группу лиц приобрести, перевезти и хранить незаконно приобретенный переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», а также приобрел полученные преступным путем деньги в купюрах евро. Бабаян приговорен к шести годам лишения свободы.

Напомним, что Бабаян поддерживал блок «ОРО».

В этом году громким и обсуждаемым было также и дело об убийстве советника губернатора Армавирского марза. Согласно версии Следственного комитета, жена убитого периодически подвергалась насилию со стороны мужа: «Утром 22 июля 2017 года между мужем и женой вспыхнула очередная ссора, после которой муж заснул, а жена взяла топор для рубки дров, и ударила им спящего мужа, который скончался от полученных ран. Затем женщина позвонила сыну и вызвала его домой. На следующий день, примерно в 4.00 женщина вместе с сыном на машине мужа перевезла тело мужа и спрятала на пустыре по правую сторону автодороги Мясникян-Даларик Армавирского марза. В отношении жены убитого выдвинуто обвинение по части 1 статьи 104 УК РА, в качестве меры пресечения избран арест. Дело находится на этапе предварительного следствия.

29 августа Гор Акобян в клубе «Weekend» взял в заложники свою подругу, угрожая убить ее. После продолжавшихся час безрезультатных переговоров правоохранители нейтрализовали Акобяна, убив его снайперским выстрелом.

В этом году одним из громких дел, связанных с «вендеттой», было убийство в селе Шамирам четырех человек в помещении для траурных ритуалов и убийство одного человека рядом с гостиницей «Туфенкян».

В этом году большой шум вызвал проект Закона «О предотвращении семейного насилия». После долгих обсуждений и недовольств он был переименован в закон «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье», некоторые положения были изменены. Соавторы проекта считают, что эти изменения искажают суть проекта. Проект закона полностью был принят недавно. Закон «О военной службе и статусе военнослужащего» был одним из самых обсуждаемых в этом году. По этому закону, по сути, упраздняется отсрочка от обязательной военной службы, отсрочку получат только те граждане, которые заключат договор с Министерством обороны и обязуются после завершения учебы служить в армии уже три года. Если такой договор не будет заключен, то парни по исполнении 18 лет будут призваны на два года в армию. Против проекта студенты организовали митинги, забастовки. Член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян объявил 5-денвную голодовку, однако закон был принят полностью.

В этом году природа была благосклонна к нам: дождей было мало. К печальным природным катаклизмам в Армении в этом году можно отнести пожар в Хосровскм заповеднике. Чиновники уже заявили, что в пожаре замешан человек. В Хосровском лесу сгорел травяной покров периметром 15 километров, причем 320 га – площадь, покрытая лесом.

Из инициатив правительства, в частности, Министерства здравоохранения вызвала большой резонанс программа вакцинации девочек 13-летнего возраста «Гардасилом» (против вируса папилломы человека). Программа встретила противодействие, и сейчас многие не разрешают делать прививки их дочерям.

В этом году не повысились ни зарплаты, ни пенсии. И в будущем году не предусматривается госбюджетом. В этом году Национальная статистическая служба (НСС) опубликовала показатели бедности за 2016 год (показатель бедности за этот год НСС опубликует в 2018 году). Согласно НСС, бедность в нашей стране составляет 29,4%, то есть 3 из 10 жителей нашей страны – бедные. Согласно тому же источнику, по положению на 2 октября 2017 года (ежегодные итоговые данные НСС опубликует в 2018 году) численность постоянного населения Армении сократилась на 6500 человек, за девять месяцев уходящего года из Армении выехало и не вернулось 13500 человек. В нашей стране в 2013-2016 гг. среднегодовая численность мигрантов составила примерно 24000 человека.

Самое громкое обещание года дал премьер-министр – об инвестициях на 850 миллионов долларов. Потом, когда пресса проследила за официальными цифрами и раскрыла, что эти зарубежные инвестиции «пузыри», премьер-министр Карапетян заявил: в обещанные инвестиции в размере 850 миллионов долларов входят и кредитные, гранты, часть из которых реализована.

Экономический год завершится примерно 7-процентным экономическим ростом, обещают министры кабинета премьер-министра. Государственный долг в ААП составил 55,1%, в денежном эквиваленте в конце года составит 6 миллиардов 810 миллионов долларов, а в конце 2018 года достигнет 7,2 миллиардов долларов.

Интрига этого года заключается в вопросе – кто будет премьер-министром в 2018 году: в начале года циркулировало несколько имен, хотя и сегодня официально не объявлено, чью кандидатуру выдвинет РПА, однако в конце года представители РПА по разным поводам заявляли, что для них незаменимым кандидатам в премьер-министры является президент страны.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

28.12.2017г