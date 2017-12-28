Тбилисский посыл Сержа Саргсяна – батоно Маргвелашвили

Начало – ЗДЕСЬ

«Грузия должна использовать возможности Армении»

25 декабря президент Армении Серж Саргсян с супругой с официальным визитом прибыл в Грузию. После официальной церемонии встречи в резиденции президента Грузии началась беседа президентов Сержа Саргсяна и Георгия Маргвелашвили в формате тет-а-тет, за которой последовали армяно-грузинские переговоры на высшем уровне в расширенном составе — с участием делегаций двух стран, после которых президенты выступили с заявлением для прессы.

Серж Саргсян, в своем выступлении отметил, что в двусторонней повестке дня есть множество перспективных проектов и подтвердил готовность углублять сотрудничество с Грузией. «Сегодня с моим грузинским коллегой они обсудили расширяющуюся торгово-экономическую повестку, в первую очередь, придавая важное значение углублению текущего сотрудничества в таких знаменательных сферах, как энергетика и транспорт, в том числе также развитию транзитных возможностей стран и их эффективного использования… В повестке нашей встречи были также создание совместных промышленных предприятий, и я сказал, что по-моему, грузинская сторона должна использовать возможности Армении, наличие свободных экономических зон и для того, чтобы продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза», — отметил Саргсян. По его словам, в этом плане любая зарегистрированная компания в Армении может быть очень полезной. «Особенно хочу подчеркнуть новую свободную экономическую зону, созданную на границе с Ираном, которая даст очень большие возможности также для того, чтобы экспортировать грузинские товары и услуги на другой платежеспособный рынок — Исламскую Республику Иран», — сказал Саргсян. Он напомнил, что в ходе всех переговоров Армения всегда прилагает усилия, чтобы получить такие документы, такие заявления, формулировки, которые никоим образом не навредят интересам Грузии. Сохранение такой позиции и с армянской стороны, и с грузинской стороны может принести только пользу двум народам.

Таким образом, официальный Ереван констатировал, что межгосударственные отношения на высоком уровне имеют прочную основу, и, как Серж Саргсян отметил, «по праву называются братскими». В юбилейный год, когда отмечается 25-летие установления дипломатических отношений Армения-Грузия, Ереван и Тбилиси констатировали высокий уровень сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«Мы не просто соседи», заверяет Георгий Маргвелашвили

Тот факт, что официальный Ереван ожидает, что Тбилиси воспользуется возможностями Армении, наверное, свидетельствует о том, что Серж Саргсян рассматривает отношения Армения-Грузия в новой плоскости и ожидает нового качества и уровня отношений от Тбилиси. Это крайне важный посыл. Неслучайным был в данном контексте тонкий намек президента Грузии. Как сообщил корреспондент «Арменпресс» из Тбилиси, после встречи с Сержем Саргсяном в ходе брифинга с журналистами президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил: «Членство Армении в Евразийском экономическом союзе и подписание Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС не ослабили уровень армяно-грузинского экономического сотрудничества».

В честь находящегося в Грузии с официальным визитом президента Армении Сержа Саргсяна и госпожи Риты Саргсян от имени президента Грузии Георгия Маргвелашвили и госпожи Маки Чичуа 25 декабря был дан официальный ужин. Президенты Серж Саргсян и Георгий Маргвелашвили выступили с тостами, в которых коснулись основанных на уважении и взаимном доверии армяно-грузинских межгосударственных отношений, а также многовековой дружбы армянского и грузинского народов, перспектив укрепления двусторонних связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

«Мы не просто соседи, традиции нашего сотрудничества имеют тысячелетнюю историю, и сегодня оно также успешно развивается. Секрет нашей дружбы не только в легендарном братстве Картлиоса и Айоса. Наша культура, искусство, фольклор, традиции взаимосвязаны друг с другом, а история насыщена примерами взаимопомощи. Именно это дает нам возможность преодолеть многочисленные испытания, объединяет нас перед многочисленными вызовами и сохраняет ту самобытность, которой безмерно гордятся наши народ»,- отметил президент Грузии.

Маргвелашвили заверил, что Грузия очень ценит и лелеет дружбу с Арменией и поздравил армянского коллегу с подписанием Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. «Грузия всегда будет способствовать миру, стабильности и сотрудничеству в регионе. Мы готовы и сегодня, и в будущем вместе с нашими друзьями делиться пользой от нашей европейской и евроатлантической интеграции и теми возможностями, которые Грузия создает в плане сотрудничества между регионами и континентами».

Избавится ли наконец Армения от Верхнего Ларса?

Стоит отметить, что визит Сержа Саргсяна в Тбилиси состоялся в весьма интересной атмосфере. На прошлой неделе из Тбилиси было озвучено заявление о том, что Армения может переправлять через Южную Осетию товары из России. Соглашение, подписанное между Грузией и швейцарской компанией SGS позволяет осуществлять грузоперевозки в Россию в форс-мажорных ситуациях на дорогое Казбеги-Верхний Ларс, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в своем выступлении в парламенте. По его словам, соглашение соответствует интересам Грузии. «Мы подписали, так как это в интересах нашей страны, и этим коридором в форс-мажорной ситуации может воспользоваться и Турция, и Армения, и другие страны, которые пользуются транзитным потенциалом страны. Но я еще раз повторяю, это только одностороннее подписание. Но мы продолжаем переговоры, потому что определенные условия, выдвинутые Россией, неприемлемы для нас», — сказал Квирикашвили. То есть, в форс-мажорных ситуациях транспортным коридором через Цхинвали (Рокский тоннель) могут воспользоваться Турция, Армения и другие страны.

Заявление премьера Грузии вызвало негодование в оппозиционных кругах Грузии. В частности, представители партии «Единое национальное движение», возглавляемой экс-президентом Грузии, заявили, что использование коридора третьими странами нарушает соглашения от 2011 года, этим соглашением грузинская сторона сняла вето на вступление РФ в ВТО.

Грузия и Россия достигли соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров в 2011 году, когда грузинская сторона (при президенте Саакашвили) сняла вето на вступление РФ в ВТО. Условием было то, чтобы через территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые не контролируют власти Грузии, проходили торговые коридоры из России и стороны пригласили международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. Выбор пал на швейцарскую компанию SGS.

То есть Россия и Грузия пытаются преодолеть некоторые сложные политические и экономические проблемы и сотрудничать в области торговли и коммуникаций. И в Тбилиси намерены открыть также коридоры для Армении, если в Верхнем Ларсе будут форс-мажорные ситуации. Грузинская оппозиция сейчас призывает власти раскрыть подробности подписанного 19 декабря со швейцарской компанией соглашения. При этом, недовольство грузинской оппозиции в свою очередь вызвало воодушевление в Азербайджане.

Очевидно ключевое значение заявления премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, если учесть важность вопроса альтернативы Верхнему Ларсу для Армении. Фактически, официальный Тбилиси предлагает Армении альтернативную дорогу, при этом, возможно, что решение Грузии будут критиковать в Баку и в Анкаре. Является ли данный шаг властей Грузии результатом переговоров между Ереваном и Тбилиси, станет ясно позже. По всей вероятности в этом вопросе определенную роль сыграла сложившаяся вокруг Армении новая ситуация: по всей видимости, подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, начало нового этапа европейской интеграции Армении, рост роли и значимости Армении с региональной точки зрения создали новую ситуацию. Нельзя исключать и то, что договоренность была принята на уровне Тбилиси-Брюссель. То, что Армения получила возможность избавиться от Верхнего Ларса, является фактом.

Начало – ЗДЕСЬ

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

27.12.2017г