Генрих Мхитарян отправил видео-послание на церемонию чествования победителей конкурса «Десятка лучших спортсменов Армении»

Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Европейской лиги Генрих Мхитарян, который по итогам голосования спортивных журналистов и общественности вошел в десятку лучших спортсменов Армении 2017 года, из-за участия в первенстве Англии не смог принять участие церемонии чествования победителей конкурса «Десятка лучших спортсменов Армении» этого года.

Однако лучший футболист Армении отправил видео-послание.

«Дорогие соотечественники! Я выражаю вас свою благодарность за проявленное вами отношение. Ваша поддержка всегда была для меня одним из самых важных мотивов. Я рад представлять Армению на международной площадке и продолжу радовать всех своими новыми успехами. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством, и пожелать радости и процветания».

Фото – twitter.com/henrikhmkh