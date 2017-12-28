Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:30 | Декабрь 28 2017
16:30 | Декабрь 28 2017

Генрих Мхитарян отправил видео-послание на церемонию чествования победителей конкурса «Десятка лучших спортсменов Армении»

Генрих Мхитарян отправил видео-послание на церемонию чествования победителей конкурса «Десятка лучших спортсменов Армении»

Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Европейской лиги Генрих Мхитарян, который по итогам голосования спортивных журналистов и общественности вошел в десятку лучших спортсменов Армении 2017 года, из-за участия в первенстве Англии не смог принять участие церемонии чествования победителей конкурса «Десятка лучших спортсменов Армении» этого года.

Однако лучший футболист Армении отправил видео-послание.

«Дорогие соотечественники! Я выражаю вас свою благодарность за проявленное вами отношение. Ваша поддержка всегда была для меня одним из самых важных мотивов. Я рад представлять Армению на международной площадке и продолжу радовать всех своими новыми успехами. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством, и пожелать радости и процветания».

Фото – twitter.com/henrikhmkh

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Рубрики: Спорт

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