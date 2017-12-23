Продукты с ГМО будут видны покупателю

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 декабря принял решение об обязательном нанесении на упаковках пищевых продуктов знака маркировки продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов (ГМО). Соответствующее изменение внесено в техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Пищевая продукция в части ее маркировки».

По мнению члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова, новое требование Комиссии позволит покупателям сделать более осознанный и правильный выбор.

Знак наносится в случае, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Надпись «ГМО» должна наноситься рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза «ЕАС». При этом знак «ГМО» должен соответствовать по форме и размеру знаку «ЕАС».

Действующая редакция техрегламента о маркировке продукции уже обязывает производителей информировать покупателей о содержании ГМО. Однако ранее эти сведения могли печататься очень мелким шрифтом. Теперь вводятся более жёсткие требования к параметрам маркировки продуктов с ГМО. Кроме того, техрегламент в новой редакции требует, чтобы знак «ГМО» был нанесен способом, обеспечивающим его легкую читаемость и видимость в течение всего срока службы (годности) продукции.

На адаптацию бизнеса к новым требованиям отведено двенадцать месяцев. Знак «ГМО» появится на пищевых продуктах, содержащих ГМО, только в конце 2018 года.

В целом в ходе заседания Совета ЕЭК были рассмотрены более тридцати вопросов по таким направлениям интеграционного взаимодействия, как техническое регулирование, таможенное администрирование, внешняя и взаимная торговля, промышленная политика и устранение барьеров на едином экономическом пространстве, формирование общих рынков энергоносителей. В частности, приняты решения о нанесении на упаковках пищевых продуктов знака «ГМО», обнулении ставок таможенных пошлин на отдельные виды рыбы и рыбного филе, проведении мониторинга системообразующих предприятий стран Союза, уменьшении размеров таможенной пошлины за превышение норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования и т.д.

Другие итоги Совета смотрите на сайте ЕЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/Pages/default.aspx

Пресс-релиз