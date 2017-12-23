Армения не руководствовалась схожестью с кем-то при голосовании в ООН: Сурен Саргсян – «Грапарак»

Генеральная Ассамблея ООН накануне 128 голосами «за», при 35 воздержавшихся и 9 против, утвердила резолюцию, которая фактически признала недействительным решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В принятой резолюции государства-члены ООН подтвердили особый статус Иерусалима и подчеркнули, что любая мера, направленная на ее изменение, не имеет «юридической силы». Республика Армения проголосовала в поддержку этой резолюции. Члены Генеральной Ассамблеи призвали страны не открывать дипломатические миссии в Иерусалиме.

Кстати, за резолюцию, в числе других, проголосовала также и Россия.

Мы поинтересовались у политолога Сурена Саргсяна, какими могут быть последствия одинакового голосования Армении и России.

«Мы голосовали не как Россия, а почти весь мир проголосовал так же. То есть, за резолюцию, которая не отвечает интересам Соединенных Штатов и Израиля, проголосовали около 130 государств. Схоже с США и Израилем проголосовали только 9 стран, 30 государств воздержались, и примерно столько же стран не участвовало в голосовании. То есть, Армения в данном случае не руководствовалась схожестью с кем-то при голосовании. Следует иметь в виду, что за резолюцию проголосовали почти все страны Евросоюза. То есть, здесь мы руководствуемся нашей собственной позицией в отношении арабо-израильского или палестино-израильского конфликта», – сказал политолог Сурен Саргсян. Он напоминает, что точно так же голосовали Великобритания, Франция, Италия, и в этом случае мы никому не подражали.

Тагуи АКОБЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»