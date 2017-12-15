Глава МИД Арцаха Масис Маилян: мы в состоянии эффективно сдерживать Азербайджан

Эксклюзивное интервью Министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна газете «Аравот»

-Г-н Маилян, позвольте в первую очередь поздравить Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Арцах. Указ Президента Арцаха о Вашем назначении имел весьма положительный резонанс, в том числе в журналистском и экспертном сообществах. Разумеется, два месяца – слишком маленький срок для оценки деятельности, тем не менее, хотелось бы узнать, какие приоритеты намечены Вами, какие программы разрабатываете на ближайшее будущее и на более долгосрочную перспективу, какая работа уже осуществлена?

— Благодарю за поздравление. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность всем, кто поддержал мое назначение. Буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие Президента Бако Саакяна и ожидания наших граждан.

Внешнеполитические задачи Арцаха определяются главой государства. МИД Республики Арцах призван осуществлять их. В опубликованной в середине октября Программе Президента Арцаха на 2017-2020 годы указаны приоритетные направления внешней политики Арцаха.

МИД и далее будет прилагать усилия, направленные на продолжение положительных тенденций последних лет по международному признанию Арцаха и расширению рамок децентрализованного сотрудничества.

Одной из главных задач внешней политики Арцаха остается мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Наша позиция остается неизменной, азербайджано-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, на основе факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение.

Главнейшим залогом достижения прогресса в переговорном процессе, на наш взгляд, является восстановление трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием НКР во всех этапах.

В центре нашего внимания также находится развитие связей с армянской диаспорой. При этом, уверены, что взаимодействие не должно быть односторонним. Арцах со своей стороны готов внести свой посильный вклад в сохранение национальной идентичности в армянских общинах разных странах.

Приоритетным направлением также является активизация внешнеэкономических связей Арцаха. Данная задача требует комплексного подхода и взаимодействия МИД с другими министерствами и ведомствами. В частности, разработанные профильными структурами Арцаха бизнес-проекты будут представлены за рубежом, в том числе и посредством возможностей МИД, с целью привлечения иностранных инвестиций в Арцах.

Эффективное выполнение вышеуказанных задач зависит в том числе и от успешной информационной политики. Безусловно, одну из ключевых ролей в донесении до международного сообщества объективной информации об арцахских реалиях играет внешнеполитическое ведомство Арцаха. Поэтому мы и далее продолжим активную деятельность в данном направлении как уже с имеющимися ресурсами, так и с привлечением новых.

— Процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта в последние недели достаточно активизировался. На какой стадии, на Ваш взгляд, он находится, и в каком направлении посредники ведут работу?

— После апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха первоочередной задачей является обеспечение стабильности и предсказуемости в зоне конфликта и, прежде всего, на передовой линии. В этой связи усилия, в первую очередь, должны быть направлены на реализацию достигнутых договоренностей в рамках встреч в Вене и Санкт-Петербурге о применении механизма расследования инцидентов, увеличении штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей. Помимо прикладного значения, выполнение данных договоренностей придаст уверенность в том, что и будущие соглашения не останутся на бумаге. Более того, это не только создаст конструктивную атмосферу для ведения переговоров, но и продемонстрирует наличие у азербайджанского руководства искренней заинтересованности в достижении мирного и окончательного урегулирования конфликта. К сожалению, до сих пор мы этого не видим.

— Арцах придает важное значение обеспечению безопасности и укреплению демократии. Считаете ли Вы достаточными усилия армянских сторон, направленные на достижение международного признания Арцаха и какую работу, на Ваш взгляд, необходимо проделать в данном направлении?

Пройденный Арцахом путь является ярким доказательством того, что нельзя ограничивать народ в его стремлении самому решать свою судьбу и собственное будущее, так как оно основывается на его неотъемлемом праве на свободу и самоопределение. В 1991 году народ Арцаха проголосовал за независимость на референдуме и подтвердил свою волю на конституционных референдумах в 2006 и 2016 годах. Решимость народа Арцаха строить и укреплять свою государственность и достигнутые успехи в этом направлении позволили добиться определенных позитивных подвижек в процессе признания независимости НКР.

Международное признание Арцаха, расширение и укрепление международного сотрудничества в политической, военной, экономической сферах будет способствовать усилению безопасности республики обеспечению наших граждан основополагающими правами и свободами.

Как я уже отметил, будет продолжена работа по международному признанию Арцаха. Одновременно, уверен, необходимо предпринимать больше усилий по сдерживанию Азербайджана и противостоянию политике официального Баку по изоляции Арцаха.

— Апрельская война 2016 года создала новую ситуацию. Очевидно, что Азербайджан продолжает уклоняться от конструктивной позиции на переговорах. Официальный Баку более года как не дает своего согласия на внедрение механизмов расследования. Каким Вы, в конечном итоге, видите осуществление данного требования посредников на фоне уклончивой позиции Баку, и в целом какие меры должны предпринять армянские стороны, чтобы принудить Азербайджан к миру?

— На всем протяжении переговорного процесса Азербайджан целенаправленно и систематически отказывался от предложений, направленных на обеспечение необратимости мирного процесса. Отмечу, что впервые договоренность о проведении расследований инцидентов на линии соприкосновения была достигнута в 2011 году на встрече президентов Армении и Азербайджана в Сочи. В последующие годы Азербайджан последовательно отказывался от предложений по отводу снайперов и размещению датчиков по выявлению нарушителей режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения

Власти Арцаха выступают за поддержание стабильности в регионе, и поэтому в одностороннем порядке создали современную систему видеонаблюдения и контроля, что позволяет заинтересованным сторонам получать объективную картину с передовой линии. Эта система могла бы стать основой для будущего международного механизма контроля над режимом перемирия и расследования приграничных инцидентов.

Военные и политико-дипломатические способы по сдерживанию милитаристических притязаний Азербайджана могут быть более эффективными, если Арцах и далее будет укреплять государство, повышать боеспособность армии, развивать экономику, гражданское общество и демократические институты. Для этого есть все предпосылки. Как показала апрельская война, мы в состоянии эффективно сдерживать азербайджанскую агрессию и принудить его вернуться к соблюдению перемирия.

— Г-н Маилян, несколько месяцев назад глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский заявил, что ЕС готов оказать помощь в восстановительных целях после урегулирования данного конфликта. «Следовательно, когда конфликт будет разрешен, и будет установлен мир в Нагорном Карабахе, Евросоюз будет готов выделить существенные средства на поддержку местного населения», – сказал он. 24 ноября Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Какие возможности Вы видите как для Армении, так и для Арцаха в рамках реализации данного соглашения?

— Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС является основой для более широких контактов между сторонами, повышает роль Армении как регионального игрока и усиливает ее позиции. Мы, конечно же, поддерживаем любые инициативы, которые способствуют приумножению мощи Республики Армении.

Что касается отношений между Арцахом и ЕС, то до сих пор вовлечение Европейского союза в Арцах было ограниченным и сводилось исключительно к содействию публичной дипломатии и усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы неоднократно отмечали, что назрела необходимость наладить взаимодействие между ЕС и Арцахом и, в первую очередь, расширить поддержку ЕС демократическим процессам и преобразованиям, происходящим в нашей республике. В частности, к таким сферам относится развитие институтов гражданского общества и независимых СМИ, сотрудничество с офисом защитника прав человека и содействие в усовершенствовании судебной системы. Еще одним перспективным направлением взаимодействия может стать поддержка в реформировании системы местного самоуправления.

Недавно мы заявили в Брюсселе о готовности и открытости Арцаха к такому сотрудничеству безотносительно к всеобъемлющему урегулированию конфликта и ожидаем встречных шагов со стороны ЕС.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

14.12.2017г