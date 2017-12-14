Главы МИД Армении и Греции в Афинах обсудили вопросы двустороннего взаимодействия: видео

13-го декабря министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас продолжили начатые накануне переговоры.

В ходе встречи стороны затронули вопросы дальнейшего углубления политического диалога, укрепления экономического сотрудничества, расширения двусторонних торгово-экономических отношений, а также подчеркнули важность развития партнерства в области обороны, образования, науки, культуры, туризма и в других сферах. Министры Налбандян и Кодзиас подчеркнули важность работы армяно-греческой межправительственной комиссии и организации бизнес-форумов.

Министры иностранных дел коснулись возможного участия греческих компаний в зонах свободной торговли Армении, возможности развития сотрудничества в рамках Армения-ЕС, а также в контексте отношений Греции и Евразийского экономического союза.

Собеседники с удовлетворением отметили наличие между двумя странами прочной нормативно-правовой базы, охватывающей около четырех десятков документов, которая может служить хорошей основой для дальнейшего укрепления армяно-греческих отношений. Была также подчеркнута важность создания рабочей группы по вопросам расширения нормативно-правовой базы между министерствами иностранных дел Армении и Греции, первое заседание которой уже состоялось в Афинах.

Министры иностранных дел Армении и Греции придали также большое значение возможностям сотрудничества многочисленных армянских и греческих общинных организаций и в этом контексте подчеркнули активное участие министерств иностранных дел двух стран в выявлении полного потенциала этих связей.

Стороны также высоко оценили армяно-греческое парламентское сотрудничество, отметив, что двусторонние визиты парламентских делегаций могут послужить стимулом для диалога между парламентами двух стран, а также укрепить сотрудничество на международных парламентских платформах.

В ходе встречи Эдвард Налбандян представил повестку дня и подготовительные работы к намеченному в Армении в следующем году 17-му саммиту Международной организации Франкофонии.

Собеседники также коснулись председательства Армении в ОЧЭС и углублению взаимодействия в Парламентской Ассамблее ОЧЭС.

В контексте подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом были обсуждены вопросы расширяющихся отношений между Арменией и ЕС, состоялся обмен мнениями по вопросу запуска диалога по либерализации визового режима.

В ходе встречи были обсуждены актуальные региональные и международные вопросы, в том числе кипрский кризис, по которому министр Кодзиас представил последние развития.

Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта. В этом контексте министр иностранных дел Греции выразил поддержку своей страны деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министры обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, последним событиям на Ближнем Востоке, путям решения существующих проблем.

По завершению встречи, Эдвард Налбандян и Никос Кодзиас подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма консультаций между двумя министерствами иностранных дел, после чего состоялась совместная пресс конференция министров.

Пресс-служба МИД Армении