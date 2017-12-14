Опять, имущество – «Газпрому», теперь взамен на газификацию Мегри и Агарака

Правительство компенсирует компании «Газпром-Армения» имуществом газификацию общин Мегри и Агарака Сюникского марза. Согласно повестке заседания правительства на 14 декабря, вышеупомянутой компании за газификацию будет предоставлено в безвозмездное пользование на неопределенный срок имущество газораспределительной компании стоимостью 1 миллиард 279 миллионов 169 тысяч драмов. Имущество принадлежит Министерству энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.

«26 августа 2013 года между Министерством энергетики и природных ресурсов РА и ЗАО «АрмРосгазпром» был подписан договор, согласно которому выполнение обязательств подрядчика, за исключением исполнения платежей и выполнения других обязательств, было возложено на ЗАО «Газпром Армения».

В рамках проекта все предусмотренные работы по газификации городов Мегри и Агарак полностью завершены, общая балансовая стоимость которых составила 1.279.169.136,0 драмов. Принимая во внимание важность поставок газа в этих районах, мы считаем необходимым предоставить ЗАО «Газпром-Армения» указанное имущество на правах безвозмездного пользования», говорится в проекте решения, представленного в правительство министром энергетики и природных ресурсов Республики Армения Ашотом Манукяном.