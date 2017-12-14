У армянских предпринимателей на КПП Верхнего Ларса требуют взятку: «Айоц Ашхар»

Как передает председатель Ассоциации экспортеров Армении Раффи Мхчян, на КПП Верхнего Ларса российские таможенники продолжают требовать взятки, пренебрегая тем, что Армения является членом ЕАЭС.

Предприниматель рассказал, что недавно был вынужден незаконно заплатить деньги за право продавать кофе на российском рынке. 10 ноября в Ларсе российские таможенники за печать потребовали взятку в размере 5000 рублей, и водитель грузового транспорта смог пересечь границу только после уплаты указанной суммы.

О ситуации, царящей в Ларсе, знает и руководитель торгового представительства России в Армении Андрей Бабко. Он признал наличие такой проблемы.

Господин Бабко сказал, что армянские экспортеры и предприниматели к нему с такой проблемой не обращались: «Но если есть факты, пишите, мы поможем. Взятку дает тот, кто допускает какие-то нарушения. Это мое личное мнение. А если все чисто, хорошо, никто ничего лишнего требовать не может. Но самое главное, я посоветую – если есть такие случаи, о них надо говорить открыто, заявлять, фиксировать, доводить до суда, чтобы эти явления были прекращены. Они существуют во всем мире, это коррупция, против которой надо бороться».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц Ашхар»