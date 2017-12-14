Главные тюремщики журналистов — Турция, Китай и Египет: Комитет по защите журналистов

Нью-Йорк, 13 декабря 2017 года. – Согласно данным исследований Комитета по защите журналистов, вот уже второй год подряд численность журналистов, брошенных за решётку в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей, остаётся рекордно высокой ввиду неспособности США и других мировых держав заставить главных тюремщиков – Турцию, Китай и Египет – исправить удручающую ситуацию в сфере обеспечения свободы прессы в этих странах.

По состоянию на 1 декабря 2017 года, КЗЖ обнаружил в тюрьмах по всему миру 262 журналиста, что является новым «рекордом» по сравнению с прошлогодней исторической цифрой в 259 человек. Турция вновь названа «худшим из худших» тюремщиков: на фоне продолжающихся репрессий, в неволе в этой стране томятся 73 журналиста. Второе и третье места вновь занимают Китай и Египет, на долю которых приходятся соответственно 41 и 20 дел. Три главных страны-тюремщика несут ответственность за лишение свободы 134 журналистов или 51% от общего числа узников.

«В справедливом обществе ни один журналист не может сесть в тюрьму за выполнение своей работы и опубликование критических материалов; однако 262 человека платят эту цену, – заявил исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон. – Стыдно, что второй год подряд за решёткой находится рекордное число журналистов. Страны, лишающие журналистов свободы за их публикации, нарушают международное право и должны за это отвечать. Тот факт, что репрессивные режимы не привлекаются к ответственности за отправку журналистов за решётку, является недоработкой со стороны мирового сообщества».

Согласно данным переписи КЗЖ, 194 журналиста (74%) лишены свободы по обвинениям в антигосударственной деятельности, и многие из них – в соответствии с широко интерпретируемыми либо туманно сформулированными законами о борьбе с терроризмом. В Турции все журналисты, попавшие в перепись, либо подозреваются, либо обвиняются в антигосударственных преступлениях. Хотя многие журналисты освещают разные темы, наиболее опасной из них стала политика: 87% от общего числа сидящих в тюрьмах журналистов освещали политическую тематику. Почти все узники являются местными репортёрами, а процент фрилансеров в этом году возрос до 29%.

Другими «лидерами» в списке стран-тюремщиков являются Эритрея (15 дел), а также Азербайджан и Вьетнам (по 10 дел).

Международное сообщество делает слишком мало для изоляции репрессивных стран, а националистическая риторика президента США Дональда Трампа и его настойчивость в навешивании на критически настроенные СМИ ярлыков производителей «фейковых новостей» придаёт дополнительный вес юридическим обвинениям и судебным делам, в рамках которых такого рода лидерам позволяется властвовать в странах, сажающих журналистов в тюрьмы. По данным переписи КЗЖ 2017 года, численность журналистов, находящихся за решёткой по обвинениям в производстве «фейковых новостей», за истекший год удвоилась, достигнув 21 человека.

Ещё одной важной проблемой в этом году стали плохие условия содержания журналистов-узников в Китае, где лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо умер всего через несколько недель после того, как был освобождён по медицинским показаниям, а ещё несколько человек серьёзно больны. В Египте, по данным КЗЖ, более половины журналистов в тюрьмах также имеют проблемы со здоровьем.

В настоящей переписи упомянуты только журналисты, отбывающие заключение в государственных тюрьмах. В неё не включены те, кто исчез или удерживается неправительственными группировками, как, например, несколько йеменских журналистов, которые, по мнению КЗЖ, захвачены членами движения «Ансар аллах», известными также как хуситы. Такие дела помечаются: «Пропал без вести» или «Похищен». КЗЖ ежегодно переписывает журналистов в тюрьмах, начиная с ранних 1990-х годов.

Перепись КЗЖ фиксирует тюремную статистику по состоянию на 00:01 часов 1 декабря 2017 года. Она не включает данные о многих журналистах, которые отправлялись в тюрьмы и выходили на свободу в течение года; более подробную информацию по их делам можно найти на сайте КЗЖ по ссылке: https://cpj.org. Журналисты остаются в списке КЗЖ до тех пор, пока организация не установит с достаточной степенью определённости, что они либо вышли на свободу, либо умерли в местах заключения.

Полностью с докладом на русском языке можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Из пресс-релиза КЗЖ