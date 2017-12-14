Благодаря армянскому бизнесмену из России приграничный Воскепар будет иметь газ

Два года, как в приграничное село Воскепар Тавушского марза проведен газопровод, однако жители села так и не получают природный газ, так как не имеют возможности заплатить за доведение газопроводной ветки к своим домам. Сегодня эта проблема решается. Один из предпринимателей – проживающий в России уроженец Воскепара, взял на себя оплату работ по доведению газа в дома сельчан.

59-летний предприниматель не желает называть своего имени. Глава администрации Воскепара Сероб Махсудян рассказал, что в настоящее время проводятся предварительные расчеты. Газификация сельских домов будет осуществляться в два этапа.

Сумма, необходимая для осуществления работ, пока не уточнена, однако воскепарский благотворитель готов оплатить расходы.