Фестиваль самого длинного бртуча – на самой колоритной улице Гюмри

Фонд «Гюмри без домиков» с целью обеспечения бездомных семей социальными квартирами планирует провести фестиваль самого длинного бртуча (блюдо армянской кухни, состоящее из тонколистового лаваша и начинки из мяса, овощей, сыра) на улице Руставели в Гюмри (речь идет о благоустроенной улице в рамках программы премьер-министра Карена Карапетяна по превращению заповедника «Кумайри» в центр туризма), а также благотворительный ужин с участием главы местной епархии.

В беседе с Aravot.am исполнительный директор Гариб Арутюнян вчера рассказал, что для участия в приготовлении самого длинного — 75-метрового бртуча, который могут приобрести гости мероприятия, будут приглашены организации, общины. Состоится также концерт и аукцион.