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13:54 | Декабрь 13 2017

Фестиваль самого длинного бртуча – на самой колоритной улице Гюмри

Фестиваль самого длинного бртуча – на самой колоритной улице Гюмри

Фонд «Гюмри без домиков» с целью обеспечения бездомных семей социальными квартирами планирует провести фестиваль самого длинного бртуча (блюдо армянской кухни, состоящее из тонколистового лаваша и начинки из мяса, овощей, сыра) на улице Руставели в Гюмри (речь идет о благоустроенной улице в рамках программы премьер-министра Карена Карапетяна по превращению заповедника «Кумайри» в центр туризма), а также благотворительный ужин с участием главы местной епархии.

В беседе с Aravot.am исполнительный директор Гариб Арутюнян вчера рассказал, что для участия в приготовлении самого длинного — 75-метрового бртуча, который могут приобрести гости мероприятия, будут приглашены организации, общины. Состоится также концерт и аукцион.

До осуществления этих мероприятий сотрудники фонда «Гюмри без домиков» со следующего дня начнут посещать различные структуры, призывая сотрудников внести свой вклад в борьбу с бездомностью, чтобы к 30-летнй дате землетрясения наконец-таки полностью избавиться от домиков.

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Рубрики: Регионы

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