Императив изменения неписаных законов

После подписания Соглашения Армения-ЕС наша страна встала перед новой развилкой

Последовавшая за подписанием соглашения с Европейским Союзом закономерная эйфория постепенно отходит, и вырисовывается новая действительность, порождающая ряд вопросов жизненно важного значения. И ответы на эти вопросы предопределят тот путь, которым и последует наша страна не в столь далеком будущем. Прежде всего и в конце концов, в состоянии мы и готовы ли сегодня выполнить предначертанные соглашением положения? Или же ответственным за их выполнение может показаться, что это суть возможность «немного денег выудить у Европы», «два напишем, три – в уме», сымитируем – рассосется и пройдет, как за прошедшие четверть века, и так «изменим», чтобы ничего так особо не изменилось, а коррупционная система для самосохранения, по инстинкту ящерицы, чуть-чуть откажется от некоторых своих «хвостов», чтобы сберечь «голову»?

Беспрецедентное заявление Сержа Саргсяна о том, что коррупция является угрозой национальной безопасности, с которым он выступил в Специальной следственной службе – это не преувеличение, а прямая констатация факта. Более того, это внутренняя угроза национальной безопасности номер один, из которой вытекают ряд других угроз, в том числе и внешних, в том числе – наша «вековая дружба» с государством, управляемым организованной преступной группировкой, все рычаги влияния которой имеют одну точку опоры – коррупцию, а не Пушкина, Чайковского или Сахарова, или же, скажем, построенную Ара Абрамяном русскую церковь.

Однако, в следующем выступлении, на конференции по вопросам органов местного самоуправления и территориального управления, Серж Саргсян, адресуя слово представителям этого звена, по сути констатирует, что некоторые из них «уносят к себе домой деньги нашего населения». «Стыдно!», — говорит Серж Саргсян. Несомненно, это позор, но не только, поскольку речь идет, как принято говорить, о признаках уголовного преступления. Следовательно, это не только позор, но и вполне себе конкретная статья Уголовного Кодекса, если делу дать соответствующий ход. Однако, нетрудно представить, что явление распространено настолько масштабно, что если начнет действовать формальный закон, то одна половина страны может оказаться в тюрьме, а другая – стать для них надзирателями, чтоб не сбежали. Нетрудно также сделать вывод, что до настоящего времени все те, против которых действовал формальный закон, дали повод либо своим наглым поведением, либо чтобы «восполнить нужную статистику», либо действовало правило Муссолини: друзьям – все, врагам – закон, то есть селективное правосудие.

Однако, судя по содержанию выступлений Сержа Саргсяна, вопрос не только не решается, но и, по сути, квалифицируется как угроза национальной безопасности. Имея законодательство должного объема и строгости, мы видим, что вопрос не получает решения так же, как в средневековой Франции. На площади Плас де Грев в Париже когда прилюдно обезглавливали-четвертовали-вешали-жгли карманников, собравшаяся на площади и довольно потирающая руки толпа, наблюдавшая за зрелищем казни, именно в эти минуты становилась жертвой наиболее отчаянных карманников.

То есть, имеем дело с императивом изменения неписаных законов, законов, основанных на моральных нормах, обычае и традиции. Еще в Древнем Риме об этом знали. «Некоторые неписаные законы тверже всех писаных», — говорил Луций Анней Сенека…

А это тот случай, когда действует исключительно принцип «делай как я». Всего лишь полтора десятилетия назад Грузия выделялась легендарными, самыми экзотическими проявлениями коррупции, коррупция была не явлением, а каркасом системы управления. Одного лишь приказа Михаила Саакашвили не было бы достаточно, чтобы искоренить это тотальное системное воровство, если бы не настоящая политическая воля и личный пример. И только тогда в стране появились неподкупные полицейские, судьи, таможенники, другие госчиновники, высококлассные дороги, в страну пришли крупные инвестиции. Конечно, страна в Рай не превратилась, но однозначно свернула с пути, достоверно ведущего в погибель и в ад.

Если Серж Саргсян имеет в виду именно это, то можно только приветствовать, однако, нетрудно представить, политически и финансово на сколько ног и даже голов придется наступить на этом пути, и не только. Уголовные дела по «поимке крупных» — это тоже требование закона, точнее – УК, которое, вроде как, никто еще не отменял.

Ну а теперь посмотрите, какого рода нравы царят в правящей элите, послушайте их циничные высказывания о подорожаниях, в которых проявляется их, как сказал бы глава «нашего стратегического союзника», низкая социальная ответственность, и еще какого уровня пещерные мысли выражают некоторые политики и представители духовенства по разным вопросам, когда дискуссии об этом в Европе закончились, скажем, лет 400-500 назад. Внимательно следите за тяжелыми вздохами руководителей правоохранительных структур, когда журналисты им задают конкретные вопросы об отсутствии конкретных результатов борьбы с коррупцией. И именно здесь днем раньше должны быть «истории успеха», которых нет, но вместо них есть безответные вопросы.

Конечно, жизнь показала, вопреки идолу большевиков, что тем не менее «каждая кухарка» не то, что всем государством, а даже селом или административным районом управлять не может, что в 21-ом веке управление не только требует большой объем знаний – юриспруденция, политология, экономика, социология, менеджмент, но и приемлемый со стороны общества моральный облик, а также соответствующую современным международным стандартам отчетность. А Макс Вебер еще сто лет назад обосновал, что капитализм не может функционировать без должной этики – протестантской этики, и для этого совершенно нет необходимости идти и становиться протестантом. Но для этого необходим самый широкий общественный консенсус не столько о том, что нужно делать, сколько о том, что делать не нужно, нельзя, нельзя никому. И только это может сломать то порочное восприятие, что «эти хотя бы сыты, придут новые – будут жаднее», которое царило, скажем, в 90-ые и не так уж и безосновательно, поскольку так и ничего не было сделано для формирования Нового Гражданина – Гражданина Независимого Государства. А здесь есть что делать семье, учителю, священнослужителю, политику, известному в обществе интеллектуалу, творческому классу, чиновнику, политическому классу, экспертному сообществу, самому гражданину – всем.

В формальном отношении, у нас есть все, чтобы освободиться от этого порока: Конституция, законодательство, Уголовный Кодекс, суды, правоохранительные органы, даже выступления на самом высоком уровне о необходимости освобождения от коррупции. Однако, чтобы это все стало реальностью, весь этот комплекс должен иметь прочный моральный фундамент – в виде заново сформированных неписаных законов, и это и есть императив дня. Да, для этого Соглашение Армения-ЕС позволяет, чтобы здоровая и молодая, передовая и интеллектуальная часть системы управления стала доминирующей, освободилась от балласта в лице носителей циничного, провинциального, пещерного мышления и, наконец, решила эту проблему, вывела страну на путь, ведущий в безопасное и благополучное будущее.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

12.12.2017г