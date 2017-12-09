«В доме Лиски нашли оружие, где все семейное дело Лиски? В особняке на Монументе»: Грануш Харатян – видео

Заместитель министра юстиции Сурен Крмоян в ходе организованных вчера Антикоррупционным центром «Транспаренси интернешнл» обсуждений на тему «Коррупция и проблемы безопасности» рассказал о действиях властей, направленных на сокращение коррупции.

В ответ этнограф Грануш Харатян сказала: «Право, о котором вы говорите, нуль, если это право не действует в суде. Как только это право перестанет действовать, взорвите весь парламент и выбросьте, кому он нужен? Право должно работать. Все эти права всего лишь кусок бумаги для костра. В прошлом году мы проголосовали за ту Конституцию, которая была навязана нам в трудной борьбе, грязными механизмами. Мы увидели, какую тяжелую борьбу провела власть для того, чтобы навязать нам на шею эту Конституцию. Концепция обоснования этой Конституции говорит, что поскольку Армения страна с либеральной экономикой, неравенство здесь естественно. Вся Конституция построена на идее этого естественного неравенства. Кто сказал, что либеральная экономика обязательно общество неравных, и кто сказал, что власть не имеет отношения к проблеме неравенства?».

Она привела конкретные примеры, чтобы показать, насколько коррумпирована власть в нашей стране: «В доме Лиски нашли оружие. Где дело Лиски? Мы видим, что происходит, в суде прямо сейчас рассматриваются дела, мол, кто-то издали нашептал и у кого-то нашли оружие. Власть, а где же дело Лиски? Господин Крмоян, можете дать хоть какое-то логичное объяснение, где все семейное дело Лиски? В особняке на Монументе… Вы – РПА, стоите за его спиной, я веду борьбу против власти. Что должно сделать гражданское общество? Всего лишь остается указать на его особняк».