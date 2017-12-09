Британия призвала США представить подробный план достижения мира между Израилем и палестинцами

Голос Америки. Великобритания призвала в пятницу Соединенные Штаты представить подробный план достижения мира между Израилем и палестинцами и охарактеризовала решение президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля как «не очень полезное».

Пересмотр Трампом многолетней политики США в вопросе о столице Израиля стал причиной массовых беспорядков – в пятницу тысячи палестинцев вышли на улицы, протестуя против этого решения. Десятки получили ранения и по меньшей мере один человек погиб в результате столкновений с израильскими силами безопасности.

На фоне гневной реакции в арабском мире и беспокойства среди западных союзников Вашингтона, Совет Безопасности ООН провел заседание по просьбе восьми из его 15-ти членов – в эту группу вошли Великобритания, Франция, Швеция, Боливия, Уругвай, Италия, Сенегал и Египет.

«Эти решения бесполезны для перспективы мира в регионе», – заявил посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт, комментируя планы США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«Мы настоятельно рекомендуем администрации США предоставить подробный план урегулирования между израильтянами и палестинцами», – сказал он.

Посол Египта в ООН Амр Абулатта сказал, что решение США будет иметь «серьезное негативное воздействие» на мирный процесс.

Его американская коллега Никки Хейли заявила, что Вашингтон пользуется заслуженной репутацией миротворца как среди израильтян, так и палестинцев, и обвинила ООН в нанесении ущерба – вместо поощрения – мирным перспективам несправедливыми нападками на Израиль.

«Израиль никогда не будет и никогда не должен подвергаться принуждению со стороны Организации Объединенных Наций или любым другим союзом государств, которые уже продемонстрировали свое пренебрежение вопросом безопасности Израиля», – заявила Хейли.

Риск эскалации

По словам посла США в ООН, президент Трамп сохраняет приверженность мирному процессу, и Соединенные Штаты не заняли какую-либо новую позицию в вопросе границ Иерусалима, и не выступают за какие-либо изменения в договоренностях о святых местах.

«Наши действия направлены на то, чтобы оказать содействие достижению мира, – сказала Хейли. – Мы считаем, что мы сейчас уже можем быть близки к этой цели, как никогда».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на пресс-конференции в Париже, что любое окончательное решение о статусе Иерусалима будет зависеть от переговоров между израильтянами и палестинцами.

Посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов предупредил о риске эскалации насилия: «Сегодня существует серьезный риск того, что мы можем увидеть цепочку односторонних действий, которые могут только отодвинуть нас от достижения нашей общей цели мира».

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей. Палестинцы хотят, чтобы их будущего независимого государства стала восточная часть города. Большинство стран мира признают Восточный Иерусалим, который был аннексирован Израилем по итогам войны 1967 года, оккупированной территорией. Она включает Старый город – место многочисленных святынь мусульман, евреев и христиан.

Резолюция Совета Безопасности США, принятая в декабре прошлого года, подчеркивает, что «Совет не признает никаких изменений границ до 4 июля 1967 года, включая Иерусалим, кроме тех, что были согласованы сторонами на переговорах».

Эта резолюция была одобрена 14 голосами против одного: США при администрации президента Барака Обамы, воздержались и отказались налагать вето – несмотря на давление со стороны своего давнего союзника Израиля.