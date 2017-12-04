Fitch подтвердило рейтинги города Еревана, Армения, на уровне «B+», прогноз «Стабильный»

Fitch Ratings-Москва/Лондон-01 декабря 2017 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Еревана, Армения: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Рейтинги Еревана сдерживаются рейтингами Армении («B+»/прогноз «Стабильный») и, в частности, институциональной средой в стране для местных и региональных органов власти, которую Fitch расценивает как слабую. Кроме того, рейтинги принимают во внимание столичный статус города, приемлемые показатели исполнения бюджета, подкрепляемые стабильными трансфертами от центрального правительства, и отсутствие долга.

По прогнозам агентства, бюджетные показатели Еревана останутся приемлемыми с операционной маржой, выраженной низким однозначным числом в 2017-2019 гг. (2016 г.: 1,6%). Сокращение операционной маржи у города обусловлено негативными шоками, связанными с затянувшимся замедлением экономики Армении в 2014-2015 гг. Мы прогнозируем вероятную консолидацию маржи на этом уровне. Мы также ожидаем, что бюджет Еревана будет близким к сбалансированному в 2017-2019 гг., что на уровне исторического результата (2012-2016 гг.: средний дефицит в 0,15%).

На конец 9 мес. 2017 г. бюджетные показатели города находились на приемлемом уровне: профицит бюджета до движения долга был на уровне 4% от всех доходов (2016 г.: профицит бюджета составил 1,5%). Это было обусловлено расходами, осуществленными на 53% от годовых бюджетных расходов, при этом собранные доходы составили 56% от заложенных в бюджет годовых показателей. Агентство отмечает, что расходы города, вероятно, ускорятся в 4 кв. 2017 г., что приблизит бюджетные показатели к ранее прогнозировавшемуся небольшому дефициту.

Согласно нашему базовому сценарию, город продолжит получать финансовую поддержку от центрального правительства в соответствии с исторической практикой, учитывая что текущие трансферты составили в среднем 74% от операционных доходов города в 2012-2016 гг.

Капитальные расходы у города на конец 3 кв. 2017 г. были на уровне показателей 2015-2016 годов и составляли 7% от всех расходов (2016 г.: 7%). Мы прогнозируем более низкие капитальные расходы, чем в последние годы (2012-2014 гг.: в среднем 24%), что отражает завершение существенных инвестиций в инфраструктуру в 2012-2014 гг. Основная часть капитальных расходов финансируется за счет трансфертов от центрального правительства и донорских грантов. Fitch ожидает сохранения тенденции низких капитальных расходов у города (на уровне около 7%-9% от всех расходов), которые будут финансироваться за счет продаж активов и капитальных трансфертов от центрального правительства.

По состоянию на конец сентября 2017 г. Ереван не имел какого-либо долга или гарантий. Город сохраняет бездолговой статус с момента формирования муниципалитета в 2008 г. Положения национальной правовой системы, определяющие выпуск долга или предоставление гарантий, ограничивают привлечение городом существенных заимствований. По состоянию на 1 октября 2017 г. позиция ликвидности у города была хорошей при денежных средствах в размере 2,5 млрд. драмов (2016 г.: 1,4 млрд. драмов). Город держит денежные средства на казначейских счетах, поскольку размещение средств на депозитах в коммерческих банках законодательно запрещено.

Ереван, вероятно, испытает позитивное влияние от возобновления экономического роста в Армении. В своем макроэкономическом прогнозе Fitch ожидает рост национальной экономики за полный год на уровне около 3,4% к предыдущему году в 2017 г. и 3,6% в 2018 г. Являясь столицей и городом с наибольшей численностью населения, Ереван представляет собой крупнейший рынок Армении с развитым сектором услуг. В то же время показатели благосостояния у Еревана остаются относительно невысокими в международном контексте, поскольку мы оцениваем ВВП Армении на душу населения в 2016 г. на уровне 3 490 долл.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

В случае изменения суверенных рейтингов аналогичное действие будет проведено по рейтингам города, поскольку рейтинги Еревана сдерживаются рейтингами Армении.

Если не произойдет понижения суверенного рейтинга, к понижению рейтингов города может привести существенное ухудшение бюджетных показателей или значительный рост прямого риска (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch).