Кто станет следующим премьер-министром Армении?

С весны будущего года мы становимся парламентской республикой. Многие думают, что став парламентской республикой, в нашей жизни изменится очень многое, потому что первым лицом государства будет не президент, а премьер-министр, чью волю и чье желание будет призвано исполнять парламентское большинство.

Если к вопросу подойти по существу, то Армения всегда была парламентской республикой, потому что парламентское большинство всегда поддерживало действующего президента, и действующий президент всегда свои вопросы «решал» с помощью парламентского большинства.

Короче говоря, проблема в том, кто станет премьер-министром Армении. Именно это и решит парламентское большинство, потому и называют парламентской республикой. То есть, согласно новой Конституции, президент Армении, как говорят, станет английской королевой.

Многие, конечно, с радостью и от всего сердца согласятся быть английской королевой в Армении, и многие попытаются быть, тогда как мало кто согласится претендовать на должность премьер-министра, потому что, чтобы стать премьер-министром Армении необходимо иметь голоса парламентского большинства.

То есть, даже для далекого от политики яснее ясного, что самые реальные шансы стать премьер-министром Армении у действующего президента Армении Сержа Саргсяна, по той простой причине, что по положению на сегодня он в состоянии получить голоса большинства депутатов Национального Собрания Армении. То есть, если сегодня и в данный момент решалась бы судьба премьер-министра Армении, это, несомненно, был бы действующий президент Серж Саргсян. Серж Саргсян не будет избран премьер-министром только в том случае, если он сам того не пожелает. Но с чего он не должен согласиться?

Некоторые оппозиционеры говорят, что Серж Саргсян сам сказал, что не намерен становиться премьер-министром Армении. Если даже и говорил, не стоит делать выводы на основании сказанного, так как мы не думаем, что Серж Саргсян намерен стать молодым пенсионером.

Одним из главных достоинств политического и государственного деятеля является то, что он может извлечь уроки из опыта предшественников. Опыт предшественников говорит нам, что парламентское большинство Национального Собрания Армении всегда покорно и послушно голосовать по воле и желанию правящей партии, и сейчас не может быть иначе, потому что парламентским большинством сегодняшнего Национального Собрания является все та же Республиканская партия, возглавляет которую все тот же действующий президент Республики Армения.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян, несмотря на то, что имел очень тесные связи с правящей в его время партией, но в период своего президентства он де-юре не был председателем АОД. Что касается второго президента Армении Роберта Кочаряна, то он вообще не имел отношения к правящей партии. Если помните, Кочарян попытался создать правительство профессионалов, которое, фактически, не имело будущего.

Помня и учитывая все это, мы говорим, что Серж Саргсян учитывает уроки своих предшественников.

Воскан ЕРЕВАНЦИ