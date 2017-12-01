Как получить дистанционное образование в Армении?

В Армении с октября впервые проводится дистанционное обучение по образовательной программе магистратуры в дистанционном формате, право на проведение которого от Министерства образования и науки РА получили Государственная академия управления РА и Международный научно-образовательный центр НАН РА.

Во время обсуждений в «Медиа центре» в среду ректор Государственной академии управления РА Арсен Локян сообщил, что дистанционное образование осуществляется по профессии бизнес-администрирование. Он отметил, что поначалу их беспокоил тот вопрос, могут ли они, используя элементы дистанционного образования, обеспечить для студентов требуемый образовательный минимум. Затем отметил, что сейчас они уверены, что используя образовательные технологии, в состоянии правильно преподнести их в сфере образования.

Говоря об эффективности дистанционного образования, господин Локян конкретизировал: «Дистанционное образование, если оно будет эффективно организовано, в несколько раз эффективней, чем заочное обучения. Плата за обучение – 400 тысяч драмов в год. Это меньше, чем при стационарном и заочном обучении. Это важные преимущества, которые предоставят возможность работающему или находящемуся далеко человеку получать услуги по образованию высокого качества, сидя у себя дома».

Директор Международного научно-образовательного центра НАН РА Альберт Саргсян отметил, что в настоящее время больше половины, учащихся по системе дистанционного обучения – студенты из марзов. По поводу тех опасений, что дистанционное образование исключает общение с преподавателем, господин Саргсян сказал: «Наша площадка дает возможность создавать так называемые виртуальные аудитории, в которой находятся студенты и преподаватели, и они могут общаться в онлайн-режиме».