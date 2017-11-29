В Ереване состоялись мероприятия памяти жертв Голодомора в Украине и чествования Дня Достоинства и Свободы

28 ноября 2017 года Посольством Украины в Республике Армения на базе Ереванского учебно-научного института Тернопольского национального экономического университета проведены мероприятия в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов Украине – геноцида Украинского народа и Днем Достоинства и Свободы.

Участие в мероприятиях приняли сотрудники Посольства, представители украинской диаспоры Армении, профессорско-преподавательский состав и студенты учебного заведения, представители армянского экспертного сообщества.

Присутствующие почтили память жертв Голодомора и погибших во время Революции Достоинства минутой молчания и присоединились к общенациональной акции «Зажги свечу».

Также, во время мероприятия был продемонстрирован тематический сюжет из фильма «Территория Голодомора: память бессмертна».

В своих выступлениях участники мероприятия подчеркнули важность данных событий в истории Украины, их влияние на процесс становлення Украинской государственности.

Посольство Украины в Армении

Фото — из официального сайта Посольства