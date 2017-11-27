Армения и Иран достигли договоренности о паритетном транспортном налоге

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заявил о достижении соглашения, в соответствии с которым армянские машины в Иране и иранские — в Армении будут платить паритетный транспортный налог. Об этом сообщает издание «Иран сегодня» со ссылкой на агентство Sputnik.

Обсуждение этого вопроса началось в Иране в октябре во время визита делегации премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Для финального подписания договоренности в конце ноября в Армению прибудет иранская делегация.

На данный момент армянские машины платят более высокий налог, поэтому двухстороннюю торговлю практически полностью обслуживают иранские грузовики.

Иностранные грузовики в Армении в зависимости от веса платят от 15 до 150 тыс. драмов (0,03-310 долларов) за каждые 15 дней пребывания. Фуры в 20-25 тонн платят 110 тыс. драмов (227 долларов).

В Иране транспортный налог учитывает, насколько местное дизельное топливо дешевле, чем за рубежом. За литр приходится доплачивать 0,7 евро, а на каждые 100 километров пути таможенники условно насчитывают грузовику по 40 литров. Таким образом, рейс из приграничного армянского города Мегри в Тегеран и обратно обходится примерно в 430 евро.

Конечно, разные размеры территорий стран не позволяют достичь единого решения, однако стороны все же постараются уравнять размер налогов.