Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:29 | Ноябрь 26 2017
16:29 | Ноябрь 26 2017

Компенсацию платы за обучение получили почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны

Компенсацию платы за обучение получили почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны

Почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны, 24-го ноября получили компенсацию платы за обучение. Компенсация была осуществлена Молодежным фондом Армении при поддержке правительства Армении. Программой были охвачены студенты государственных, негосударственных и межгосударственных вузов.

Об этом передает служба по связям с общественностью Армянского молодежного фонда.

Координатор Попечительского совета Молодежного фонда Армении, депутат парламента Карен Авагян вначале поблагодарил студентов за самоотверженность при защите родины, а также за то, что после окончания службы парни продолжили получение образования. Г-н Авагян подчеркнул, что нынешние 375 студентов являются еще одним примером того, что ничто не может стать препятствием для непрерывности образования, и особенно военная служба.

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Рубрики: Образование

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