Компенсацию платы за обучение получили почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны

Почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны, 24-го ноября получили компенсацию платы за обучение. Компенсация была осуществлена Молодежным фондом Армении при поддержке правительства Армении. Программой были охвачены студенты государственных, негосударственных и межгосударственных вузов.
Об этом передает служба по связям с общественностью Армянского молодежного фонда.
Координатор Попечительского совета Молодежного фонда Армении, депутат парламента Карен Авагян вначале поблагодарил студентов за самоотверженность при защите родины, а также за то, что после окончания службы парни продолжили получение образования. Г-н Авагян подчеркнул, что нынешние 375 студентов являются еще одним примером того, что ничто не может стать препятствием для непрерывности образования, и особенно военная служба.