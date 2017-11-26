Компенсацию платы за обучение получили почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны

Почти 375 студентов, несших боевое дежурство во время апрельской войны, 24-го ноября получили компенсацию платы за обучение. Компенсация была осуществлена Молодежным фондом Армении при поддержке правительства Армении. Программой были охвачены студенты государственных, негосударственных и межгосударственных вузов.

Об этом передает служба по связям с общественностью Армянского молодежного фонда.