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19:57 | Сентябрь 25 2017

Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости

Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном в ответ на референдум о независимости

Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном в ответ на проведение референдума о независимости региона. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми, сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

«По просьбе иракского правительства мы закрыли наши сухопутные и воздушные границы с Иракским Курдистаном. Референдум является незаконным и нелегитимным», — заявил Гасеми.

Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, его страна полностью поддерживает центральное правительство Ирака.

В воскресенье Иран приостановил все авиарейсы в Иракский Курдистан из-за референдума.

Иран боится, что голосование может поощрить сепаратистов в их курдском регионе и заявил на прошлой неделе, что независимость может означать прекращение всех механизмов приграничного сотрудничества и безопасности.

Фото — ParsToday Armenian

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Рубрики: Международные

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