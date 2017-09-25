Эрдоган угрожает курдам: «Мы можем внезапно появиться ночью»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Турция может при необходимости начать операцию касательно иракского курдского регионального правительства, ссылаясь на предыдущую операцию на севере Сирии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

«У нас есть 911-километровая граница с Сирией. Мы никогда не позволим такое формирование. Как я уже сказал ранее, мы можем внезапно появиться ночью. Мы сделали это с операцией «Щит Евфрата» (в Сирии — Ред.).

Все варианты находятся на столе в отношении Ирака и Сирии. Мы сейчас делаем новый шаг, похоже на тот, как мы очистили 2000 квадратных километров от ИГИЛ, мы не будем воздерживаться, чтобы не сделать такое в Ираке «, — сказал Эрдоган.

Напомним, 25 сентября началось голосование на референдуме за независимость, организованном региональным правительством Курдистана на севере Ирака.

Ирак, Иран и Турция выступают против проведения референдума, заявляя, что он может усилить напряженность на Ближнем Востоке.