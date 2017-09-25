«Армянские русскоподданные говоруны! Молчите, ладно? Молчите! За один год в Москве закрылись две армянские школы»

В начале этого года в Москве закрылась действующая и уже состоявшаяся армянская школа №1650, основанная в 1989 году для пострадавших от землетрясения армянских детей, перевезенных в Москву. Ее под видом «оптимизации» объединили с другой школой с той аргументацией, что в этой школе учатся 150 армянских детей, а школа финансируется по количеству школьников, здание большое, расходы – тоже.

Странно то, что армянская школа №1650 располагалась в центре Москвы, по соседству с Кремлем, в пятиэтажном здании, а проживающие в Москве армянские олигархи не заботились о ней. Ведь могли же они купить для армянской школы это здание и там же основать образцовый очаг армянской культуры. Вместо этого Ара Абраамян, Андраник Никогосян пообещали обратиться к президенту РФ Путину, надавали общине больших обещаний. Взгляните на то, что, в частности, сказал Андраник Никогосян. По его словам, он основал в Армении более 100 российских учебных центров и не считает, что спасение одной армянской школы может быть проблематичным: «Не думаю, что президент Путин откажет нам. Мы сделаем все, чтобы армянская школа не закрылась». Путин попросту не обратил внимания на их просьбу.

Российская политика закрытия армянских школ в нашей истории не является чем-то новым. Они очень хорошо знают, что гарантом сохранения идентичности АРМЯНИНА является АРМЯНСКИЙ язык, и в России работают именно над его уничтожением. Мало того, что в России закрывают армянские школы, еще и в Армении русскому языку хотят предоставить особый статус. Века истории тому свидетели – не выйдет, Лазаревскую семинарию тоже закрыли, где достойное образование получили не только представители армянской интеллигенции. Воспитанниками семинарии были Лев Толстой, Иван Тургенев, Константин Станиславский, Михаил Глинка, Юрий Веселовский.

25 сентября в Армению приезжает министр образования и науки РФ, посмотрим, что будут говорить по этому поводу с ним президент и министр образования и науки Армении, а русскоподданные армянские говоруны лучше пусть вообще молчат! Молчите, ладно? Молчите! И ничего не говорите!

Анаит БАХШЯН