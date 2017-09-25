«Всего лишь нужно продемонстрировать, что процесс урегулирования продолжается»: А.Искандарян

«Карабахский конфликт не находится на том этапе, на котором можно ожидать какого-либо серьезного сдвига. Минская группа ОБСЕ давно занималась не урегулированием конфликта, а снижением напряженности на границе. И эти механизмы расследования, направленные на выявление нарушителя, это просто инструменты, помогающие сдерживать напряженность, а не решать конфликт», – сказал сегодня в Пресс-клубе «Тесакет» политолог Александр Искандарян.

По его словам, в сравнении с прошлым годом уровень насилия уменьшился, но трудно сказать, произойдут ли новые военные действия или нет. Касаясь встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, он отметил, что они хотят сохранить переговорный процесс, поскольку он необходим: «Всего лишь нужно продемонстрировать, что процесс урегулирования продолжается. Я думаю, что рано или поздно встреча президентов Армении и Азербайджана состоится, но она не принесет никаких результатов… Азербайджан сейчас сложно принудить к чему-нибудь. Факт заключается в том, что на самом деле цель встреч – организовать встречу и попытаться достичь того, чтобы продолжить действовать формат Минской группы».

По мнению Александра Искандаряна, прошедший на прошлой неделе форум «Армения-Диаспора-2017» не представлял реальную диаспору: «Люди, которые находились в зале, представляют незначительную часть диаспоры. Очень трудно собрать так много разных людей в одном месте и работать вместе. Это на самом деле очень сложно». Что касается мнения турецкого депутата армянского происхождения Гаро Пайлана о необходимости новых армяно-турецких протоколов, г-н Искандарян выразил мнение, что именно сам Каро Пайлан и может принимать решения по армяно-турецким документам.