Новые назначения в Арцахе: Масис Маилян — новый глава МИД

Президент Республики Арцах Бако Саакян 25 сентября подписал ряд указов. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Указом президента утверждена следующая структура правительства:

государственный министр,

министерство здравоохранения,

министерство юстиции,

министерство иностранных дел,

министерство труда, социальных вопросов и миграции,

министерство экологии и природных ресурсов,

министерство сельского хозяйства,

министерство экономики и производственных инфраструктур,

министерство образования, науки и спорта,

министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма,

министерство обороны,

министерство градостроительства,

министерство финансов.

Утверждены также другие органы государственного управления:

служба национальной безопасности,

полиция,

государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Указом президента назначены:

государственный министр – Араик Арутюнян,

министр здравоохранения – Карине Атаян,

министр юстиции – Арарат Даниелян,

министр иностранных дел – Масис Маилян,

министр труда, социальных вопросов и миграции – Самвел Аванесян,

министр экологии и природных ресурсов – Вазген Микаелян,

министр сельского хозяйства – Жирайр Мирзоян,

министр экономики и производственных инфраструктур – Левон Григорян,

министр образования, науки и спорта – Нарине Агабалян,

министр культуры, по вопросам молодежи и туризма – Сергей Шахвердян,

министр обороны – Левон Мнацаканян,

министр градостроительства – Карен Шахраманян,

министр финансов – Григорий Мартиросян.

Согласно указам президента утвержден состав тех министров, деятельность которых будет координироваться государственным министром, а также круг полномочий, предоставленных президентом государственному министру в сфере управления государственной собственностью и финансами.

Согласно другому указу президента произведен ряд структурных изменений, в частности:

из министерства экономики и производственных инфраструктур отделено управление по туризму и включено в состав министерства культуры, по вопросам молодежи и туризма;

в структуре аппарата Президента создано отдельное подразделение – управление по делам правительства, которое является правопреемником бывшего аппарата правительства.

Некоторые подразделения бывшего аппарата правительства включены в состав разных органов:

в аппарат госминистра включены социально-экономическое управление, а также подразделения, выполняющие функции в сфере территориального управления;

в структуру министерства экономики и производственных инфраструктур включены управление кадастра недвижимости и комитет по управлению государственным имуществом, государственная инспекция по геодезии и земельным вопросам;

в структуру министерства труда, социальных вопросов и миграции включены управление по жилищным вопросам, отдел по заселению и миграции.

Согласно новым функциям утверждены уставы и структуры аппарата президента и отдельного подразделения аппарата Президента – управления по делам правительства.

Другим указом президента утвержден новый порядок организации деятельности правительства.

В тот же день президент Арцаха подписал указы, согласно которым заместитель руководителя аппарата президента Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства – первым заместителем руководителя аппарата Президента. Заместитель министра юстиции Карен Даниелян назначен заместителем руководителя аппарата президента – начальником государственно-правового управления.