Представители фракций парламента Арцаха встретились с турецкими общественными деятелями в Степанакерте

22-го сентября вечером в малом зале заседаний Национального собрания состоялась встреча ответственных лиц фракций парламента с турецкими общественными деятелями, прибывшими в Арцах с ознакомительным визитом.

В ходе встречи стороны коснулись тем, касающихся признания Геноцида армян, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, мира в регионе, а также перспектив сотрудничества.

По мнению гостей урегулирование армяно-турецких отношений должно рассматриваться преимущественно с точки зрения защиты демократических ценностей и прав человека, чтобы стало возможным их равномерное развитие.

По просьбе гостей присутствующие на встрече ответственные лица фракций Арам Григорян, Вардгес Багирян и Алеша Габриелян представили подробности, касающиеся некоторых эпизодов карабахского движения, переговорного процесса и позиции Арцаха.

Во встрече принял участие член национального совета международной организации «Национальный съезд западных армян», бывший депутат Национального собрания Республики Армения Арагац Ахоян.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Арцаха