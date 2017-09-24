«Удивительны не слова господина Налбандяна, а гнев пробудившихся на этот раз ото сна их критиков»

Бывший министр иностранных дел НКР Арман Меликян напомнил, что Серж Саргсян, его команда республиканцев и правительство все это время постоянно говорили о сдаче территорий. Бывший министр иностранных дел НКР Арман Меликян, обобщая результаты трехдневного форума «Армения-Диаспора», и истраченные на проведение мероприятия средства, назвал грустным явлением политику государственной безответственности и очковтирательства.

На напоминание «Аравот», что на организацию форума «Армения-Диаспора» было израсходовано 80 миллионов драмов, или более чем 160 тысяч долларов, и на вопрос, равнозначен ли тот результат, который дал форум, той сумме, которая была выделена для его проведения, господин Меликян ответил: «Думаю, что государство взяло на себя только часть фактических расходов, потому что если было бы обязано позаботиться о дорожных расходах всех приглашенных, расходы, связанные с гостиницей и проживанием, то указанная вами цифра могла быть, по меньшей мере, в 4 раза больше. Возможно, о значительной части фактических расходов позаботились частные лица. Что касается вопроса, оправданы ли затраченные средства ожидаемыми от форума результатами, то, прежде всего, мы должны понять, какие цели преследовали организаторы форума, отдавшие распоряжение израсходовать эти деньги. Если исходить из той версии, что действующая власть была намерена укрепить свои позиции в Диаспоре и утвердить идею собственной легитимности, по крайней мере, среди значительной части Диаспоры, то это, безусловно, ей удалось. Послужили цели даже и прозвучавшие в ходе форума эмоциональные критические намеки».

На наше замечание, что, по сути, о сдаче земель уже говорится устами первого лица Армении, причем, не кулуарно, ведь многие ссылаются на выступление Эдварда Налбандяна на форуме «Армения-Диаспора», и какие имеются опасения, связанные с этим выступлением, господин Меликян ответил, что конкретно относительно этого выступления у него нет никаких опасений. Начиная с 2007 года, он высказывался категорически против программы урегулирования конфликта на основе Мадридских принципов, и только по той причине, что их применение отразится на пагубно нас: «В сложившейся ситуации удивительны не слова господина Налбандяна, а на этот раз гнев проснувшихся их критиков. Да, господин Серж Саргсян, его команда республиканцев и правительство все это время говорили о сдаче территорий. Тем не менее, хотя и запоздало, но общественные настроения против сдачи территорий необходимо направить на четкое формулирование всеобщего требования о кардинальном изменении официальной политики армянских сторон. Стержнем мирного урегулирования конфликта не должна быть территориальная проблема, так как это приведет стороны к новой широкомасштабной войне. Для достижения длительного мира можно применить другую формулу».

Недавние заявления московского политолога Андраника Миграняна также, похоже, готовили почву с целью сделать приемлемым для армянской общественности вариант сдачи территорий. Он назвал подход «ни пяди земли» идиотской идеей, которая никуда не ведет. На вопрос, какие опасности видит Арман Меликян в этих заявлениях, он ответил так: «Просроченные заявления, просроченная политическая философия и подходы. Учитывая тот факт, что г-н Мигранян является одним из представителей российских экспертных кругов, при активном участии которых разрабатываемая государственная политика этой страны потерпела ряд болезненных неудач, и среди других также на Южном Кавказе, в любом случае к ним необходимо относиться с серьезными оговорками».

Серж Саргсян произнес с трибуны ООН довольно жесткую речь. Равноценна ли она идее передачи земель, которая в последнее время распространяется среди армянской общественности? По словам бывшего министра иностранных дел НКР, речь была жесткой, но не содержала эффективных политических идей и подходов. Мы можем сказать, что это было объявлением о конфронтации. «Подобные речи само по себе являются знаком для противников, подталкивая их к подготовке жестких действий и контршагов. Я придерживаюсь убеждения, что вместо жесткой риторики было бы гораздо эффективнее использовать действия внешне «мягкие», но обеспечивающие серьезные политические, правовые, экономические и военные результаты и преимущество. Однако, судя по всему, наша правящая элита для такой манеры действий еще не созрела».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

22.09.2017г