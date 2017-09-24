Угрозы крупного бедствия на химзаводе «Наирит» в Ереване не выявлено: заключение международных экспертов

Согласно заключению европейской группы экспертов, на химзаводе «Наирит» в Ереване, где недавно произошел крупный пожар, угрозы возникновения масштабного бедствия нет. Об этом сообщили представители экспертной группы в ходе встречи с главой МЧС Армении Давидом Тонояном.

Отметим, что в ходе встречи экспертная группа представила доклад относительно проведенных на заводе «Наирит» экспертиз химических веществ. На встрече также присутствовали постоянный координатор ООН Бредли Бусетто, представители различных агентств ООН и завода «Наирит».

Как передает пресс-служба МЧС РА, в ходе экспертиз экспертная группа ознакомилась с технологиями производства на заводе, изучили объем различных химических веществ, хранящихся на заводе, их состояние, условия хранения, контейнеры и возможные риски, а также их возможное воздействие на людей и окружающую среду, в том числе провели подробную инвентаризацию и классификацию доступных на химзаводе материалов.

Таким образом, международные эксперты рекомендуют обеспечить надлежащую маркировку материалов для временного хранения, современную переупаковку, хранение и управление соответствующими хранилищами (современные версии хранения, переработки и утилизации химических опасных материалов), с тем чтобы свести к минимуму вероятность возникновения нового ЧП.

В свою очередь Д. Тоноян подчеркнул, что приоритетной задачей МЧС РА является обеспечение безопасности на химзаводе.

Брэдли Бусетто заверил, что их поддержка будет постоянной, и после окончания миссии эксперты всегда будут доступны для дальнейших консультаций.

Отметим, 11 сентября эксперты прибыли в Армению и посетили МЧС РА, где специалистам представили текущее состояние дел на химзаводе и существующие проблемы. После этого экспертная группа посетила завод «Наирит» для ознакомления с тарами, в которых вспыхнул пожар, и химическими веществами, хранящимися на территории предприятия.

Напомним, днем 28 августа поступил сигнал о том, что на территории химического завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Выяснилось, что в 4 железобетонных тарах (по 100 кубометров каждая) на территории «Наирит 1» загорелось химическое вещество этинол (лак) общим объемом порядка 200 кубометров. На брифинге после заседания правительства 31 августа глава МЧС Армении Давид Тоноян заявил, что во время недавнего пожара на химзаводе «Наирит» в Ереване горели производственные отходы, оставшиеся еще со времен СССР и постсоветской эпохи. Министр признал, что за это время производственные отходы не вывозились. По словам Д. Тонояна, расчет рисков с химическим веществом этинол (лак) уже производился, до ЧП в связи с этим работали специальные группы, приглашались эксперты. Однако после пожара все эти процессы станут более оперативными, сказал он. Д. Тоноян напомнил, что МЧС не осуществляет защиты и обеспечения безопасности на заводе «Наирит», это является обязанностью администрации предприятия. «Я в тот же день обратился в международные структуры, чтобы они направили экспертов. В течение двух месяц будут даны оценки и подготовлен проект уничтожения (вывоза) химического вещества этинол (лак)», – заявил глава МЧС Армении. Добавим, что по данному факту возбуждено уголовное дело.