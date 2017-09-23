«Антисоветчики»: выставка в Национальной библиотеке Армении в связи с 80-летием «Великого террора» советского режима

Со вчерашнего дня в течение трех недель в Национальной библиотеке Армении будет действовать выставка «Антисоветчики».

На организованной в связи с 80-летием «Великого террора» СССР выставке будут представлены документы коммунистической и политической власти Армении, свидетельствующие о репрессиях в Армении в сталинский период. Среди них решения, приказы, отчеты, выписки из прессы за период с 1920 до 1950 годов. Один из организаторов выставки, этнограф Грануш Харатян сказала:

«Мы остановились на армянском материале. Советские репрессии проводились на всей территории Советского Союза. Здесь мы рассматриваем Армению как советское государство, но, к сожалению, мы должны были выделить только насилие в отношении армян. Мы хотим увидеть начало явления «насилие», как сформировалась эта логика, например, сам факт объявления Армении советской, мы из поколения в поколение изучали, что назрела революционная ситуация, велико было желание рабочих, и 29 ноября свершилась революция. Начнем с того, что это не была революция, а переворот, и представляем это с соответствующим документом, экспонатом».

По словам Грануш Харатян, особое внимание они уделили и периоду 1927-33 гг. Согласно ей, об этом периоде времени ничего не было написано даже в учебниках: «В 1929 году на съезде жителей Сасуна обсуждался вопрос – на самом ли деле в отношении беженцев из числа западных армян в Советской Армении проводится особая политика и взят курс на преследования. В те годы преследований было много, еще в годы геноцида в отношении добровольцев из армянского населения проводилось открытое насилие, многие были убиты в пути, их объявили бандитами».

День открытия выставки «Антисоветчики», 22 сентября, организаторы выбрали не случайно. Этот день был выбран как напоминание о заседания пленума ЦК Компартии Армении (15-18 и 22-23 сентября 1937 года), том самом дне, когда прибывшей из Москвы следственной группой был арестован основной состав властей Советской Армении.

Выставка рассказывает об «антисоветских элементах» и о насилии, применяемом с разной силой и в разных форматах в отношении жителей Армении на протяжении 33 лет с 1920 по 1953 гг.. Выставка организована силами Национального архива Армении и Армянского центра этнографических исследований «Азарашен».