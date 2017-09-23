«А что еще делать Ильхаму Алиеву? Заявления президента Азербайджана более чем абсурдны. Если бы Алиев-младший в те годы не был занят накоплением миллионов в Стамбуле, а находился бы в Азербайджане и участвовал в тех событиях, вряд ли бы он выступал с такими абсурдными заявлениями и обвинял власти и президента Армении», – сказал в беседе с «Аравот» вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил президента Армении Сержа Саргсяна в личной организации событий в Ходжалу, назвав его «военным преступником», вновь завел разговор об «оккупированных Арменией 20 процентах территорий» Азербайджана и призвал к санкциям в отношении Армении.

Эдуард Шармазанов советует нынешнему президенту Азербайджана хотя бы прочитать интервью президента Азербайджана тех лет Аяза Муталибова газете «Ведомости». В этом интервью Аяз Муталибов четко заявляет, что единственно виновным, ответственным и автором событий в Ходжалу является «Народный фронт Азербайджана».

«Обвинить Армению и Арцах в событиях Ходжалу, это то же самое, как если бы Гитлер обвинил СССР и США в Холокосте евреев во время Второй мировой войны. Я думаю, что к словам Алиева в его стране уже не относятся серьезно. Исключение могут составить сопровождающие его в Нью-Йорке супруга и дочь», – сказал наш собеседник.

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