Михаил Гиоргадзе поясняет слова о принадлежности к «грузинским памятникам» Ахталинского и Одзунского монастырей

«Я думаю, что это была техническая ошибка, наше министерство представило информацию СМИ Грузии, и ошибка уже исправлена. Вопрос закрыт», – таким был ответ министра культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе на вопрос армянских журналистов, которые поинтересовались о распространенных некоторыми грузинскими изданиям словах министра накануне визита, что «в Армении он посетит грузинские памятники – Одзунский и Ахталинский монастырские комплексы. (Вопрос об этом министру был задан после открытия 21 сентября в Ереване инсталляции Параджанова).

В отдельном интервью министр Гиоргадзе добавил: «Мы не занимаемся обсуждением вопросов принадлежности. То, что находится во владениях религии, не входит в полномочия министерства культуры. Конкретно в вопросах культурного наследия наша обязанность – это сохранение памятников, находящихся на территории наших государств, независимо от их происхождения. А для углубления в указанные темы, как в Армении, так и в Грузии существуют соответствующие структуры – это в рамках их компетенции, пусть они и занимаются этим. А мы на «отлично» будем представлять то, что в наших полномочиях».

Пресс-релиз Министерства культуры Армении