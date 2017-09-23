Марианна Григорян: «Люди были удивлены, что можно вести такую ​​деятельность и остаться в живых»

Вчера Medialab.am отпраздновал День независимости уникальным образом, организовав в сквере Маштоца открытую выставку политической карикатуры.

«Говорят, что внутренние проблемы семьи-страны, грязное белье неприемлемо выставлять перед другими. А мы убеждены, что спрятанное грязное белье может нанести вред. Лучший способ избавиться от проблемы – это принять ее и найти решение», – говорится в пресс-релизе Medialab.am.

Марианна Григорян, главный редактор Medialab.am, сообщила Aravot.am, что они попытались обобщить работу, проделанную в течение одного года, и представить ее общественности в виде вывешенного белья. «Мы побывали в Гюмри, Ванадзоре, Степанаване, Иджеване, Дилижане, организовывали открытые выставки, раздавали людям сатирическую газету «Моль», общались с ними, слышали позитивные отклики. Люди были очень удивлены, что можно вести такую ​​деятельность и оставаться в живых. Самый часто задаваемый вопрос был – не боимся ли мы? Мы каждый день говорим свое с помощью наших карикатур и статей, авторы которых отправляют месседжи о своей позиции по конкретным событиям. В основном мы обращаемся к политическим событиям, так как заняты реализацией программы политической карикатуры. Обычно мы выбираем те темы, которые наиболее актуальны. Вскоре мы начнем программу комиксов, которая будет напрямую касаться наших граждан и текущих проблем. Думаем, что это тоже будет очень интересно».