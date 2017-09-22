Кто бы мог подумать, что после «да» независимости спустя 26 лет министр-дашнак образования и науки представит общественности концепцию преподавания русского языка? – «Айкакан жаманак»

Кто бы мог подумать, что, сказав «да» независимости, спустя 26 лет министр-дашнак образования и науки представит общественности концепцию преподавания русского языка?.. Отметим, что обоснования концепции имеют много общего с речью Анастаса Микояна о важности русского языка в Армении, произнесенной им в 1937 году. «Они (националисты-предатели, – Л.А.) сделали все возможное, чтобы выдворить русский язык из Армении, чтобы тем самым отделить и изолировать юную советскую интеллигенцию от русской культуры. В разговорах с молодыми людьми, окончившими университет Еревана, я убедился, насколько плохо они владеют русским языком, хотя стремление изучать этот язык колоссальное.

Русский язык – это язык Ленина и Сталина. Это язык, на котором написаны оригиналы исторических документов Великой Октябрьской социалистической революции, оригиналы величайших произведений революционной теории Ленина-Сталина (бурные аплодисменты, выкрики с мест «Да здравствует великий русский народ!»). На русском языке изданы наилучшие классические произведения мира в области литературы искусства и науки. Тот, кто хочет быть культурным человеком, не может обойтись без знания русского языка («Литературная газета», 18 декабря 1937 года).

Лилит АВАГЯН

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