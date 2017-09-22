Арсен Харатян: даже в 1918 году армянские политики не в полной мере осознавали идею независимости

Главный редактор армяноязычной площадки в Грузии «Алик-медиа» Арсен Харатян считает, что даже в 1918 году армянские политики не осознали в полной мере идею независимости. Вчера во время обсуждений в клубе «Статья 3» на тему «Незавершенная борьба за независимость: разные поколения – одна цель» Арсен Харатян сказал: «Среди текстов Деклараций о независимости Грузии и Азербайджана, самым раболепным был наш. Если они гордо объявляли о независимости, то наши отмечали, что поскольку Закавказская федерация ликвидируется, Армения вынуждена стать независимой. Такие умонастроения сохраняются и сегодня».

По его мнению, наибольшими потерями Армении с момента обретения независимости и по сей день являются невосполнимые потери среди молодого поколения. «Цена, которую мы продолжаем взять на себя ради всего, что мы предприняли, становится все более опасной. Мы должны быть в состоянии обеспечить нашу безопасность и все остальное за счет государственности, чего мы не можем сделать».

Политическая активистка Оля Айвазян считает самой большой потерей эмиграции. В последний период она возросла на 40 процентов. С ней согласен общественный деятель Давид Санасарян. Он отмечает: «Со временем возрастает утрата суверенитета, утрата права голоса, избирательное право окончательно разгромлено, граждане убеждены, что происходит не избрание, а назначение». Однако, по мнению Давида Санасаряна, общение с поколением независимости показывает, что они отличаются, и он надеется, что они высоко будет нести звание независимых.

Правозащитник Вардан Арутюнян считает, что независимость смогла превратить советского жителя в гражданина, однако с 2000 года и по сей день наибольшая потеря заключается в превращении граждан в безликую массу, потери лица гражданина.

Фото – Клуба «Статья 3»