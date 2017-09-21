Рекс Тиллерсон: впереди нас ждут еще многие годы дружбы и партнерства с Арменией и ее народом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от лица правительства США поздравил Армению с 26-ой годовщиной обретения независимости, передает Голос Америки.

«Мы высоко ценим прогресс, которого достигла ваша страна со времен обретения независимости, и гордимся работой, которую мы проделали вместе. Мы твердо нацелены на продвижение демократии и построение прочной и прозрачной экономики в Армении.

Мы благодарим вас за приверженность региональной стабильности и международным миротворческим операциям. Мы высоко ценим эти усилия, направленные на построение более мирного мира, – заявил Тиллерсон. – Мы надеемся, что впереди нас ждут еще многие годы дружбы и партнерства с Арменией и ее народом».